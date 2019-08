CAC 40 : nouvelle passe d'armes entre les USA et la Chine

26/08/2019 | 08:37

La Bourse de Paris devrait ouvrir en baisse lundi matin avec la montée des tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine, un dossier qui empoisonne les marchés financiers depuis de longs mois.



Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison septembre - cède 41 points à 5283 points, annonçant un début de séance en net repli.



Le président américain Donald Trump a annoncé vendredi soir qu'il avait encore décidé de relever les droits de douane sur les produits chinois, marquant une énième surenchère dans le bras de fer commercial qui oppose les deux premières économies mondiales.



Cette décision est intervenue après l'annonce par Pékin, vendredi, de la mise en place de droits de douane supplémentaires sur quelque 75 milliards de dollars d'importations américaines.



Pour les analystes, cette nouvelle passe d'armes annonce un regain de volatilité sur les marchés d'actions, accompagné d'un très vraisemblable épisode de correction.



'De mon point de vue, les mesures prises par Trump vendredi marque une escalade significative dans le conflit commercial', souligne Thomas Harr, l'économiste en chef de Danske Bank.



'Les événements de vendredi accroissent les risques d'une guerre économique totale entre les Etats-Unis et la Chine', avertit-il.



Une perspective guère encline à rasséréner des investisseurs déjà inquiets d'un possible ralentissement majeur de l'économie mondiale, voire d'une prochaine rechute en récession.



L'indice Ifo - qui sera publié dans le courant de la matinée - ne devrait pas les rassurer.



L'indicateurs - qui mesure le climat des affaires en Allemagne - est attendu en baisse au mois d'août.



Ce début de semaine devrait de nouveau être caractérisé par une poursuite du mouvement de 'flight to safety' (fuite vers la qualité) récent favorisant les taux allemands, les emprunts d'Etat, mais surtout l'or.



Le métal jaune demeure en effet le grand 'vainqueur' de la guerre commerciale, avec un gain de presque 17% depuis le début de l'année.



