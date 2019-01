CAC 40 : pas de panique après le vote sur le Brexit

16/01/2019 | 08:35

La Bourse de Paris devrait ouvrir en légère hausse mercredi matin au lendemain du net rejet par le Parlement britannique du projet d'accord sur le Brexit qui avait été trouvé par Theresa May et l'Union européenne.



Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison janvier - grignote 21,5 points à 4807,5 points, annonçant une ouverture favorable.



Quoique attendu, ce dénouement décidé à une large majorité (432 votes contre 202) ouvre une nouvelle période d'incertitude jusqu'au 29 mars, date à laquelle le Brexit est censé effectivement entrer en vigueur.



'Les deux voies les plus probables sont les suivantes', expliquent ce matin les équipes de Danske Bank.



'Soit l'accord négocié par May (ou une version rapprochée) parvient à passer à un moment ou un autre sous l'effet de la pression à laquelle sont aujourd'hui soumis les politiciens britanniques, soit un second référendum est organisé', détaille la banque danoise.



Danske attribue 40% de chances à la première hypothèse et une probabilité de 30% à l'organisation d'un nouveau scrutin.



Quoiqu'il en soit, le vote n'a pas entraîné de gros remous sur le marché des changes, avec un euro qui cède à peine 0,1% face à la livre sterling.



'C'est un peu le phénomène 'achetez la rumeur, vendez la nouvelle' qui se concrétise', réagit Danske Bank. 'On assiste aussi à des rachats de positions à découvert', précise la banque.



L'agenda économique reprendra également ses droits avec la publication de nombreuses statistiques aux Etats-Unis aujourd'hui, dont les derniers chiffres des ventes au détail.



Autres événements à marquer d'une pierre blanche, les géants bancaires américains Goldman Sachs et Bank of America dévoileront ce mercredi leurs résultats trimestriels à la mi-journée.



En cas de bonnes surprises, le CAC 40 - qui avait oscillé hier entre 4755 points et 4815 points - conserverait de bonnes chances d'aller combler le 'gap' des 4890 points, puis de retracer l'ex-support des 4925/4930 de la fin octobre 2018, selon les analystes techniques.



