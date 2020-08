CAC 40 : pas de prises de risques en attendant Jackson Hole

27/08/2020 | 08:41

La Bourse de Paris est attendue proche de l'équilibre jeudi matin, les investisseurs adoptant une position prudente avant le début de la réunion des banquiers centraux à Jackson Hole, qui intervient dans un contexte d'incertitude sur la croissance.



A 8h15, le contrat à terme sur l'indice CAC 40 - échéance septembre - recule de 1,5 point à 5042 points, annonçant un début de séance sans grandes prises de risques.



Le symposium 'virtuel' de Jackson Hole - qui doit démarrer dans la journée avec le discours très attendu de Jerome Powell - sera consacré cette année au thème de la 'navigation au cours de la prochaine décennie' (Navigating the Decade Ahead).



'Un programme ambitieux quand on n'y voit pas clair à quelques semaines', jugent les équipes d'Oddo BHF.



Les investisseurs devraient donc préférer rester prudents en attendant l'intervention du président de la Réserve fédérale américaine, prévue dans l'après-midi.



Les intervenants espèrent néanmoins que Jerome Powell saura restaurer l'optimisme des marchés, notamment en présentant une nouvelle doctrine plus souple concernant l'objectif d'inflation de la Fed.



'Pour le reste, Powell aura l'occasion de faire le point sur les risques pesant sur l'économie, au premier chef le coronavirus', ajoute-t-on chez Oddo.



Les investisseurs surveilleront par ailleurs, en début d'après-midi, les derniers chiffres des inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis, ainsi que la deuxième estimation du PIB américain de deuxième trimestre.



A noter par ailleurs que les cours du pétrole brut américain évoluent en hausse (+0,1%), soutenus par l'annonce de la formation du tout premier ouragan de la saison dans le Golfe du Mexique, Laura.



