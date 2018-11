CAC 40 : pas de vraie tendance en préouverture

19/11/2018 | 08:29

La Bourse de Paris devrait ouvrir sans grande tendance lundi, dans des volumes qui s'annoncent relativement réduits cette semaine du fait de la fermeture de Wall Street pour Thanksgiving jeudi.



Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison décembre - avance de 4,5 points à 5013,5 points, signe avant-coureur d'une ouverture autour de l'équilibre.



Le marché parisien avait subi un nouveau contre-pied baissier vendredi et fini la séance sur un repli de 0,2% à 5025 points.



Avec quatre séances de recul sur cinq au cours de la semaine écoulée, la performance hebdomadaire ressort négative à hauteur de 1,5%.



Si le CAC ne semble plus en mesure d'accrocher le point d'inversion de tendance situé à 5050 points, l'indice parisien parvient au moins à préserver le seuil des 5000 points.



De son côté, Wall Street a fini sur une note plus mitigée vendredi, ce qui n'a pas empêché les principaux indices de céder en moyenne 2% sur la semaine écoulée.



La fête de Thanksgiving, jeudi, et le 'Black Friday', vendredi, vont venir donner le coup d'envoi de la saison des fêtes de fin d'année.



Symptôme assez inquiétant à quelques jours de cette grande-messe consumériste, les distributeurs américains ont lourdement chuté en Bourse vendredi, à l'image de Target (-1,3%) ou Walmart (-1,8%).



La Bourse de New York restera fermée toute la journée de jeudi et ne rouvrira que pour une demi-séance vendredi, ce qui laisse augurer d'une activité plutôt réduite sur les marchés à la fin de la semaine.



Si l'agenda économique s'annonce allégé au cours des jours qui viennent, les investisseurs n'en suivront pas moins avec intérêt les derniers développements sur le Brexit et la réponse attendue de Bruxelles face au dérapage budgétaire de l'Italie.



Alors que le 'gap' des 5010 points a désormais été refermé à Paris, il ne s'est pour l'instant dessiné aucun véritable mouvement de rachats à bon compte, font valoir les spécialistes.



Pour cela, un re-test des 4950 points de la fin octobre pourrait s'avérer nécessaire, ouvrant alors la voie à l'enclenchement d'un rebond en 'W'.



