CAC 40 : petit regain d'espoir avant l'emploi américain

04/01/2019 | 08:35

La Bourse de Paris devrait ouvrir en légère hausse vendredi matin, dans l'attente cet après-midi des chiffres de l'emploi aux Etats-Unis qui feront office de véritable test en cette période troublée pour les marchés financiers.



Vers 8h15, le contrat à terme sur l'indice CAC 40 - livraison janvier - grimpe de 50 points à 4659 points, annonçant une ouverture plutôt favorable.



La parution du rapport sur l'emploi non-agricole aux Etats-Unis est attendue à 14h30. Selon le consensus, l'économie américaine devrait avoir créé 190.000 emplois en décembre.



Cette publication intervient alors que la situation technique est devenue particulièrement tendue sur les marchés hier avec le choc de l'avertissement d'Apple et la chute libre de l'indice ISM.



Après deux séances de baisse à Paris, les investisseurs espèrent que les chiffres de l'emploi apporteront de bonnes nouvelles.



Faute de quoi, la correction du CAC 40 pourrait bien se prolonger en direction des 4500 points, le plancher de la fin octobre 2016, avertissent certains chartistes.



'Nous pensons que les investisseurs devraient davantage rechercher des opportunités au niveau individuel qu'au sens sectoriel', préviennent les équipes d'Amundi.



Le marché devrait néanmoins rester relativement creux en attendant la publication du rapport sur l'emploi.



A noter qu'après quatre jours de congés pour le Nouvel An, la Bourse de Tokyo a rouvert ce matin sur un trou d'air de -2,6%, ce qui n'est jamais très bon signe pour les places européennes.



