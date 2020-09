CAC 40 : petite hausse au lendemain de la réunion de la BCE

11/09/2020 | 10:51

La Bourse de Paris ouvre cette dernière séance de la semaine en très légère hausse, au lendemain d'un recul de l'indice parisien de près de 0,4% après une réunion de la BCE qui a laissé les investisseurs sur leur faim.



Ainsi, peu avant 11 heures, le CAC 40 avance de +0,1%. Il s'affiche à 5.030 points.



Sans surprise, l'institution monétaire francfortoise a laissé sa politique monétaire inchangée, avec notamment un programme PEPP maintenu à 1350 milliards d'euros, les rachats nets sous ce programme devant toujours durer au moins jusqu'à fin juin 2021.



'La réunion pouvait être considérée comme penchant légèrement du côté des faucons, la BCE n'ayant pas repoussé de façon offensive l'évolution des devises et n'ayant pas donné d'indices vers des mesures de soutien supplémentaires', estime-t-on chez PIMCO.



Du côté des statistiques du jour, influencée notamment par la réduction de la TVA au 1er juillet, l'évolution des prix à la consommation en Allemagne s'est montrée nulle en août en rythme annuel (après -0,1% observé en juillet), selon Destatis qui confirme donc son estimation préliminaire. Par rapport à juillet, l'indice des prix s'est tassé de 0,1% le mois dernier.



La production industrielle du Royaume Uni a augmenté de 5,2% en juillet par rapport à juin (avec une progression de 6,3% de la production manufacturière proprement-dite) mais reste inférieure de 7% à son niveau de février, selon l'office national de statistiques.



Par ailleurs, la balance commerciale britannique est ressortie en excédent de 1,2 milliard de livres sterling en juillet, en baisse de 0,6 milliard par rapport au mois précédent, en raison d'une hausse des importations (+7,2%) plus forte que celle des exportations (+5,6%).



Cet après-midi, c'est l'inflation aux Etats-Unis au titre du mois dernier qui sera connue.



Dans l'actualité des valeurs, Sodexo revendique une performance du quatrième trimestre 2019-20 en ligne avec les hypothèses pour le second semestre publiées le 7 juillet pour le chiffre d'affaires, l'impact sur le résultat d'exploitation et les liquidités générées par les opérations.



Le groupe de solutions pour nouvelles technologies Solutions 30 annonce rejoindre les indices SBF 120 et CAC Mid 60, sur décision du conseil scientifique des indices d'Euronext Paris qui sera effective le 18 septembre à la clôture des marchés.



Alstom annonce que le conseil scientifique des indices Euronext a décidé jeudi d'introduire son titre dans la liste des 40 actions composant l'indice CAC 40 de Paris, introduction qui sera effective à partir du lundi 21 septembre.





