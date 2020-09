CAC 40 : petite hausse avant l'emploi américain

04/09/2020 | 11:01

La Bourse de Paris débute cette dernière séance de la semaine sur une note positive, dans l'attente des chiffres du chômage aux États-Unis prévus en début d'après-midi.



En effet, peu avant 11 heures, le CAC 40 avance de +0,7%. L'indice phare de la place de marché parisienne s'affiche ainsi à 5.040 points.



Les opérateurs prendront aujourd'hui connaissance du rapport officiel sur l'emploi américain en août, pour lequel les économistes attendent en moyenne un peu plus de 1,5 million de créations de postes non agricoles et un taux de chômage en repli à 9,9%.



En attendant ce rendez-vous, après une augmentation de 28,8% en juin par rapport au mois précédent, les commandes à l'industrie allemande se sont encore accrues de 2,8% en juillet, là où le consensus anticipait toutefois une hausse de 6%.



Cette progression se montre toutefois inférieure au consensus qui était de 6%, et les commandes industrielles restent 8,2% en dessous de celles de février, mois précédant les mesures pour endiguer la pandémie de coronavirus en Allemagne.



Du côté des valeurs, EssilorLuxottica confirme ce vendredi sa décision d'interjeter appel contre le jugement qui a rejeté sa requête visant à obtenir l'accès à des informations de la part de la chaine néerlandaise de magasins optiques GrandVision.



Le géant des verres ophtalmiques et des montures de lunettes déclare 'rester préoccupé par l'attitude de GrandVision qui continue à lui refuser l'accès à des informations importantes pour l'évaluation de sa gestion pendant la crise du Covid-19'.



Savencia Fromage & Dairy publie au titre du premier semestre 2020, un résultat net part du groupe stable à 27 millions d'euros et une marge opérationnelle courante en légère contraction, passant de 3,9% à 3,8% d'une année sur l'autre.



Dans un environnement perturbé par la crise sanitaire, le chiffre d'affaires reste quasiment stable à 2,41 milliards d'euros (-0,7% dont -0,4% en organique), avec une croissance de 3,6% pour les produits fromagers et une baisse de 5,7% pour les autres produits laitiers.



