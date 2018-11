CAC 40 : petite hausse en vue, mais tendance toujours fragile

12/11/2018 | 08:25

Après avoir bouclé une semaine pour rien ou presque vendredi dernier, la Bourse de Paris devrait ouvrir en légère hausse lundi matin, dans un marché qui reste toutefois vulnérable et qui doit désormais tenter de préserver le seuil des 5050 points.



Une demi-heure avant l'ouverture, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison fin novembre - prend 17 points à 5123,5 points, annonçant une ouverture en modeste progression.



En limitant son repli à moins de 0,5% vendredi, le marché parisien avait réussi à préserver les 5100 points et sauvegardé in extremis un gain de 0,1% sur la semaine écoulée.



Les observateurs font néanmoins remarquer que la Bourse de Paris ne profite plus véritablement des hausses de Wall Street, mais qu'elle en amplifie systématiquement les replis.



La Bourse de New York a d'ailleurs aligné une seconde séance de consolidation vendredi (-0,8%), les opérateurs ayant préféré sécuriser quelques gains après les résultats sans surprises des élections de mi-mandat.



Fait notable, la tendance a été notamment soutenue par des valeurs défensives de la trempe de P&G (+1,1%) ou McDonald's (+0,3%), ce qui pourrait commencer à illustrer un changement de cap stratégique après des années d'hégémonie 'hi-tech'.



Alors que la croissance ralentit aux Etats-Unis comme en Europe, les investisseurs pourraient être tentés d'adopter des positions de plus en plus prudentes.



A Paris, le CAC a inscrit vendredi un plancher vers 5070 points, non loin d'un seuil de soutien situé vers 5050 points qu'il conviendra de préserver pour conserver une chance d'aller re-tester l'ex-support estival des 5240 points.



'Une cassure rapide des 5050 points serait considérée comme une rupture de tendance et comme un nouveau changement de configuration graphique', avertissent les équipes de Kiplink Finance.



