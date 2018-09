CAC 40 : petite pause dans l'épisode correctif ?

06/09/2018 | 10:57

La Bourse de Paris évolue ce jeudi matin, dans les premiers échanges, en territoire légèrement positif, après avoir aligné trois séances de forte baisse en quatre jours.



Le CAC 40 avance ainsi de +0,3%, remontant à 5.274 points. Certes, ça n'a l'air de rien, mais rappelons qu'hier, l'indice phare de la place de marché parisienne avait terminé la séance avec un triste -1,54%, à 5.260 points, soit un repli de 4% depuis jeudi dernier.



Il s'agit d'un épisode correctif sans précédent depuis la période du 15 au 21 juin dernier, qui avait vu le CAC 40 retomber de 5.542 à 5.302 points, soit un trou d'air de 240 points. Cette fois, l'indice vient de rechuter de 5.500 points vers 5.260 points, signant là encore une correction de 240 points.



'Ce violent retracement (...) marque une rupture de tendance moyen terme. À présent, l'indice parisien est proche du gap baissier des 5.205 points. Rien n'a tenu, pas même les niveaux techniques intermédiaires sur lesquels toutes les tentatives de rebond ont avorté. L'indice CAC 40 devrait trouver un premier seuil de consolidation à 5.250 points et un second bien plus solide sur la zone des 5.205 à 5.195 points. Graphiquement, le niveau symbolique des 5.200 points a servi à quatre reprises de base de rebond ou de mouvement haussier durant les huit premiers mois de l'année, gageons que ce scénario technique se répète pour la cinquième fois afin d'éviter une déconvenue de plus grande ampleur', analysent ce matin les équipes de Kiplink.



Rayon statistiques, c'est une séance américaine qui débute. Les investisseurs surveilleront ainsi aux États-Unis la publication de l'enquête ADP sur l'emploi privé américain, qui sera riche en enseignements avant la parution demain du rapport officiel du Département du Travail.



Seront également surveillés les derniers chiffres de la productivité du deuxième trimestre, les inscriptions aux allocations chômage, l'ISM des services ainsi que les commandes à l'industrie.



En attendant, sur le marché des changes, l'euro est stable : il s'échange contre 1,1633 dollar. Le Brent avance pour sa part de +0,3%, porté à 77,3 dollars.



Dans l'actualité des valeurs, Safran relève ses perspectives pour l'ensemble de l'exercice 2018, visant désormais une croissance organique du chiffre d'affaires ajusté de 7% à 9%, et une croissance du résultat opérationnel courant ajusté d'environ 20%.



Fort logiquement, les investisseurs apprécient : le titre avance de près de 6,5% ce matin.



Thales et Gemalto avancent respectivement de +1,5% et +1%. Les deux entreprises ont annoncé hier avoir obtenu l'Autorisation Règlementaire du Comité pour l'investissement étranger aux États-Unis (CFIUS) pour leur rapprochement. Thales et Gemalto ont ainsi obtenu 6 des 14 Autorisations Règlementaires requises.



Le titre Bourbon s'affiche pour sa part en net recul, -6,9%. Le groupe a publié un résultat net part du groupe de -197,1 millions d'euros au premier semestre 2018, par rapport à -170,1 millions un an auparavant, et une marge EBITDAR/chiffre d'affaires ajusté de 20,7%, en baisse de 10,8 points en comparaison annuelle.



Le chiffre d'affaires ajusté a reculé de 26% à 340,1 millions. Par rapport au second semestre 2017, il a baissé de 15,2%, impacté par un change défavorable, des décalages de projets dans l'activité subsea et la baisse du nombre de jours d'affrètement.





