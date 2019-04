CAC 40 : peu d'enthousiasme en ce début de séance

09/04/2019 | 10:43

La Bourse de Paris ouvre cette deuxième séance de la semaine sans grand enthousiasme, comme, du reste, les autres grandes places européennes, alors que les incertitudes persistantes sur le commerce international tendent à peser sur le moral des opérateurs et que de nombreux rendez-vous restent prévus d'ici à la fin de la semaine.



Ainsi, peu après 10h30, le CAC 40 s'affiche en très légère hausse, gagnant +0,1%, pour arriver à 5.475 points. Rappelons que le marché parisien avait fini sur une note légèrement négative hier soir, ce qui n'avait pas empêché l'indice phare d'inscrire un nouveau record annuel à 5.486,6 points dans le courant de l'après-midi.



La 'guerre commerciale' reste l'un des principaux sujets de préoccupation pour la croissance mondiale. Les marchés actions réagissent, voire 'sur-réagissent' aux informations sur les négociations commerciales entre la Chine et les États-Unis', note Aurel BGC.



Néanmoins, certains analystes évoquent pour leur part un 'air de printemps', qui commencerait à souffler sur les marchés.



'Trois statistiques publiées la semaine passée (PMI chinois, production industrielle en Allemagne et créations d'emplois aux Etats-Unis) ont donné l'espoir d'une stabilisation de l'économie mondiale après les signaux préoccupants des derniers mois', souligne un trader.



C'est la journée de demain qui devrait être décisive, et donner une réelle orientation à cette semaine. Les opérateurs devront en effet composer avec la tenue d'un sommet extraordinaire sur le Brexit, la réunion de la BCE et la parution des dernières 'minutes' de la Fed.



Vendredi, les opérateurs prendront connaissance des résultats trimestriels des banques américaines JPMorgan Chase et Wells Fargo, toujours très suivies par les marchés.



D'ici là, aucune statistique de premier plan n'est à l'ordre du jour.



Du côté des changes, l'euro s'affiche à 1,1273 dollar (+0,2%). Même évolution pour le Brent, porté à 71,25 dollars.



Dans l'actualité des valeurs, Société Générale grignote 0,4% à Paris après l'annonce de projets d'ajustements dans l'ensemble de ses activités, projets envisagés qui pourraient entraîner en tout près de 1.600 suppressions de postes dans le monde.



Total et ses partenaires annoncent avoir signé l'accord gaz avec la Papouasie-Nouvelle-Guinée, définissant le cadre fiscal pour le projet Papua LNG et leur permettant de lancer les études d'ingénierie qui conduiront à une décision finale d'investissement en 2020.





