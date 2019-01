CAC 40 : peu de changement avant le vote britannique

15/01/2019 | 08:31

La Bourse de Paris devrait débuter sans grand changement mardi matin, la prudence freinant les prises de positions à quelques heures du vote du Parlement britannique sur la sortie de l'Union européenne.



Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison fin de mois - avance de 27,5 points à 4789 points, annonçant une légère progression à l'ouverture.



Les échanges devraient de toute façon rester limités dans l'attente des résultats du vote britannique, prévus dans la soirée.



'Un rejet du projet d'accord trouvé par Theresa May est largement attendu, ce qui signifie que les marchés réagiront sans doute davantage à l'ampleur de la défaite qu'à la défaite elle-même', préviennent les équipes de Danske Bank.



'Une défaite sur un faible score permettrait à May de survivre encore quelque temps, mais une défaite cinglante plongerait le pays dans l'inconnu (avec la possibilité d'une démission de Theresa May à la clé', ajoute la banque danoise.



Depuis quelques jours, les marchés semblent accorder une certaine crédibilité aux rumeurs selon lesquelles la date de sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, fixée au 29 mars, pourrait être reportée.



La procédure de divorce devra quoiqu'il en soit s'achever avant la tenue des élections européennes de la fin du mois de mai, sans quoi le Royaume-Uni sera forcé de participer au scrutin.



Les investisseurs surveilleront en outre les résultats trimestriels des géants bancaires américains JPMorgan et Wells Fargo, qui tomberont à la mi-journée.



Bonne nouvelle, le marché parisien a réussi à préserver le seuil des 4760 points après une incursion vers 4730 points qui aurait pu déboucher sur le déclenchement de ventes de précaution.



Il n'en a rien été et le CAC 40 a réussi à se redresser, ce qui signifie que l'objectif court terme demeure un test des 4925/4935 points d'ici à vendredi.



