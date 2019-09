CAC 40 : peu de changement faute de catalyseurs

10/09/2019 | 08:28

La Bourse de Paris devrait ouvrir essentiellement inchangée mardi matin, les investisseurs prenant le prétexte des incertitudes actuelles pour consolider leurs positions alors que le marché se maintient à proximité de ses records annuels.



Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison septembre - recule d'à peine 3,5 points à 5584,5 points, annonçant une ouverture en très légère baisse.



Hier, le CAC avait déjà consolidé durant l'essentiel de la séance, mais sans intensité et dans des volumes limités.



La séance - qui s'est soldée par un repli de 0,3% à 5589 points - a notamment été marquée par une petite rotation sectorielle au détriment des valeurs défensives au profit des bancaires.



Le CAC est finalement repassé au-dessous des 5600 points et, selon les intervenants de marché, il lui sera difficile de progresser davantage sans l'arrivée d'un nouveau catalyseur.



'Une première temporisation intermédiaire devrait s'activer (...) avant de revenir tutoyer les sommets annuels à 5640 points', prédit-on chez Kiplink.



A l'inverse, il il faudrait un rapide contre-pied baissier en direction du support majeur des 5505 points pour alimenter un changement de configuration, estime le gestionnaire parisien.



'Dans le contexte actuel, une telle déconvenue semble limitée,' reconnaît-il.



Wall Street a également entamé la semaine sans tendance et terminé sur des écarts minimes puisque le Dow Jones gagnait 0,1%, tandis que le Nasdaq cédait 0,2%.



Les acheteurs pourraient se montrer de plus en plus prudents à deux jours de la présentation de mesures de soutien que le marché espère 'fortes' de la BCE.



Les inquiétudes liées au Brexit pourraient également pénaliser la tendance, au moment où les revers politiques s'enchaînent pour Boris Johnson, notamment confronté à une série de démissions dans son propre parti.



Hier, la Reine a validé la loi votée vendredi par la Chambre des Lords qui rend très probable le report du Brexit au 31 janvier 2020 et rend la feuille de route du Brexit de nouveau illisible.



