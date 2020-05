CAC 40 : peu de dynamisme pour ouvrir la semaine

11/05/2020 | 10:44

La Bourse de Paris s'affiche ce matin sans dynamisme, en ouverture d'une semaine qui s'annonce moins chargée en indicateurs macroéconomiques de premier ordre.



Ainsi, peu avant 11 heures, le CAC 40 recule de -0,3%, pour revenir à 4.535 points.



Cependant, comme au cours des dernières semaines, la perspective d'une réouverture graduelle des économie européennes semble l'emporter aux yeux des investisseurs, qui restent toutefois très attentifs à l'évolution de la situation sanitaire.



'Après six à huit semaines d'un confinement qui a touché près de la moitié de la planète, les signes d'amélioration dans la lutte contre l'épidémie se font de plus en plus nombreux', relèvent les analystes de Cholet Dupont.



Peu chargé en statistiques, l'agenda boursier sera dominé cette semaine par la publication, en fin de semaine, des ventes de détail aux États-Unis et des chiffres de la production industrielle en Chine. Aucune donnée importante ne sera, par ailleurs, publiée ce lundi.



Dans l'actualité des valeurs, on retiendra notamment que LafargeHolcim annonce l'annulation de l'accord conclu il y a un an avec le conglomérat San Miguel Corporation pour lui céder sa participation de 87,5% dans Holcim Philippines Inc, pour une valeur d'entreprise de 2,15 milliards de dollars sur une base 100%.



Le cimentier franco-suisse explique que cette transaction était soumise à des approbations réglementaires et usuelles, dont celle de la Philippines Competition Authority, et que cette dernière n'a pas donné son feu vert durant la période requise.



Gérard Perrier Industrie annonce que l'activité du premier trimestre 2020 a baissé de 7% en comparaison annuelle, à 46,6 millions d'euros. Le pôle énergie a globalement résisté, mais les pôles installation et fabrication ont chuté.



