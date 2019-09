CAC 40 : peu de remous après la Fed

19/09/2019 | 08:42

La Bourse de Paris devrait ouvrir peu changée jeudi matin alors que la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine a 'accouché d'une souris' hier.



Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - échéance septembre - grignote 3,5 points à 5624,5 points, annonçant une ouverture inchangée ou presque.



La Fed a annoncé mercredi soir une baisse de 25 points de base de son principal taux directeur, mais cette mesure de soutien monétaire était depuis longtemps intégrée dans les cours.



Tout l'enjeu, donc, résidait dans la posture de la banque centrale concernant son analyse de la conjoncture et la stratégie à mettre en oeuvre en fonction de ses hypothèses de travail.



Sur ce point, la Fed juge l'économie américaine robuste, malgré quelques zones de faiblesse, et relève même sa prévision de croissance à 2,2% pour 2019, contre 2,1% précédemment.



Les commentateurs notent qu'il est rarissime d'assister à une réduction du loyer de l'argent le jour même où les perspectives d'activité sont revues à la hausse.



Si Jerome Powell n'avait voulu provoquer aucun remous, il n'aurait pu mieux s'y prendre, comme en témoignent les scores de clôture, digne d'une séance estivale.



Au coup de cloche final, l'indice Dow Jones grappillait 0,1%, le S&P 500 finissait quasi inchangé et le Nasdaq s'effritait de 0,1%.



Parallèlement, le calme semble revenir sur le compartiment pétrolier, avec un baril de brut léger américain qui se stabilise autour de 58,5 dollars.



'On peut voir les choses en se disant que les planètes sont désormais alignées', a réagi Florian Ielpo, le responsable de la recherche macroéconomique d'Unigestion.



'La situation économique est correcte, le sentiment de marché est porteur et les valorisations sont favorables pour ce qui concerne les actifs à risque', fait valoir le stratège.



