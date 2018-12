CAC 40 : plombé par les indices PMI, Paris dans le rouge

14/12/2018 | 11:10

La Bourse de Paris évolue en franc recul ce matin, plombée par des indices PMI décevants et au lendemain d'une réunion sans surprise de la BCE.



Le CAC 40 s'affiche ainsi à 4.830 points, soit un recul de -1,4%. L'indice phare de la place de marché parisienne ne parvient donc pas à capitaliser sur ses deux journées consécutives de hausse (mardi +1,4% et mercredi +2,2%), déjà relativisées par la séance d'hier (-0,3%).



'Mario Draghi s'est, encore une fois, livré à un exercice d'équilibriste qu'il a admirablement réussi. Le marché a bien accueilli la révision à la baisse des prévisions de croissance pour 2019 à 1,7% pour la zone euro et la fin attendue du QE', note Saxo Banque à propos de la réunion de la BCE hier.



'Les investisseurs ont maintenant les yeux tournés vers la Fed qui doit se réunir en début de semaine prochaine et, a priori, décider d'une hausse des taux avant de marquer une pause', poursuit la société de gestion.



Du côté des statistiques, l'indice PMI flash composite IHS Markit de l'activité globale en France se replie de 54,2 en novembre à 49,3 en décembre, un plus bas de trente mois, selon des données communiquées ce matin.



Dans le détail, l'indice flash de l'activité de services se replie à 49,6 (après 55,1), celui de la production manufacturière se replie à 47,7 (après 50), et celui de l'industrie manufacturière tombe à 49,7 (après 50,8). Tous connaissent des plus bas, respectivement depuis 34, 44 et 27 mois.



Même constat au niveau européen : l'indice PMI flash composite de l'activité globale dans la zone euro se replie à 51,3 ce mois-ci après 52,7 en novembre, mettant en évidence la plus faible expansion du secteur privé depuis plus de quatre ans (49 mois) en décembre.



Cette tendance reflète une croissance quasi-nulle des nouvelles affaires, associée à un repli du taux de création d'emplois à un creux de deux ans et à une détérioration de la confiance des entreprises au cours du mois.



Du côté des changes, l'euro recule de -0,6%, à 1,1293 dollar. Le Brent aussi, tombant à 61,29 dollars.



Enfin, dans l'actualité des valeurs, Total Eren, la division dédiée aux énergies renouvelables de la 'major' pétro-gazière française (stable), annonce ce matin l'entrée au capital de son premier projet éolien d'Argentine du groupe nippon Mitsui & Co, à hauteur de 34%. Les conditions financières de l'opération n'ont pas été précisées.



À l'issue de sa revue trimestrielle des indices de la famille CAC, Euronext fait part de l'inclusion de Rothschild & Co au sein du CAC Mid 60 et du SBF 120, prenant une place occupée précédemment par Solocal Group. Ce dernier remplace donc Rothschild & Co au sein du CAC Small, un indice que rejoint en outre Altamir. Le tout prenant effet à partir du lundi 24 décembre.



EuropaCorp a annoncé hier avoir réalisé au premier semestre un chiffre d'affaires de 80,8 ME, en baisse de -56,8 ME par rapport au premier semestre de l'exercice précédent. Si la marge opérationnelle consolidée s'établit à +9,4 ME contre -31,9 ME sur l'exercice précédent, le résultat net consolidé s'établit à -88,9 ME, contre -70,6 ME au titre du premier semestre de l'exercice précédent. Le groupe, qui perd -3% ce matin à Paris, a indiqué qu'il 'connaîtra un exercice 2018/19 significativement déficitaire'.



Plastic Omnium, qui a présenté ses perspectives pour 2018-2021, recule de -8,4%. Une baisse 'excessive' selon Invest Securities, toujours à l'achat sur titre.





