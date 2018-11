CAC 40 : porté par Powell, Paris dans le vert

29/11/2018 | 11:24

La Bourse de Paris s'affiche nettement dans le vert ce jeudi matin, les investisseurs se montrant rassurés après les propos de Jerome Powell, le 'boss' de la Fed, devant l'Economic Club of New York hier soir.



Le patron de la Réserve fédérale a en effet expliqué que les taux d'intérêt américains étaient désormais 'juste en-dessous' de leur seuil de neutralité, c'est-à-dire un niveau permettant d'éviter à la fois une surchauffe et un ralentissement de l'économie.



'Cela signifie que si la faiblesse de l'économie mondiale ou le bras de fer commercial avec la Chine devaient commencer à impacter l'économie américaine, la Fed se tiendrait prête à modifier la barre', souligne Danske Bank.



Résultat, après avoir calé une fois de plus sous le seuil des 5.000 points mercredi, le marché parisien a passé la seconde, pour se rapprocher de la résistance des 5.025 points. Il s'affiche ainsi, peu après 11 heures, à 5.020 points (+0,7%).



En France, deux statistiques figuraient à l'agenda de la matinée.



Tout d'abord, en octobre 2018, les dépenses de consommation des ménages en biens en France rebondissent de 0,8% en volume, après une nette baisse de 2% en septembre, selon les données corrigées des variations saisonnières et des effets des jours ouvrables (CVS-CJO) de l'Insee.



Ensuite, au troisième trimestre 2018, le produit intérieur brut (PIB) de la France en volume accélère à +0,4% après +0,2%, une nouvelle fois d'après les données des variations saisonnières et des effets des jours ouvrables (CVS-CJO) de l'Insee, qui confirme donc son estimation précédente.



De l'autre côté de l'Atlantique, les investisseurs prendront notamment connaissance cet après-midi des revenus et dépenses des ménages, ainsi que des inscriptions aux allocations chômages hebdomadaires.



S'agissant des changes, l'euro est stable, à 1,1372 dollar. Le Brent recule pour sa part, à 58,05 dollars (-1%).



Du côté des valeurs, Soitec est en nette hausse sur fond de nette progression de la marge opérationnelle sur le semestre. Le titre avance de près de 12%.



Dans un bref communiqué, Renault, Nissan et Mistubishi réaffirment ce matin leur volonté de ne pas voir 'l'affaire Carlos Ghosn' mettre en péril l'alliance entre les trois constructeurs.



'De manière unanime et avec conviction, les conseils d'administration du Groupe Renault, de Nissan Motor et de Mitsubishi Motors Corporation ont réaffirmé, ces derniers jours, leur profond attachement à l'Alliance. Depuis deux décennies, la réussite de l'Alliance est inégalée. Nous restons pleinement engagés pour l'Alliance', indique le groupe, dont le titre gagne près de 1%.



Avant sa journée investisseurs ce jour, Safran déclare viser une croissance organique du chiffre d'affaires de 4% à 6% en moyenne sur 2019-2022, ainsi qu'une marge opérationnelle courante qui tend vers une fourchette entre 16% et 18% d'ici 2022. Le groupe prévoit aussi une forte génération de cash portée par une hausse de 50% de l'EBITDA entre 2018 et 2022, avec un taux de conversion du résultat opérationnel courant en cash-flow libre supérieur à 50% chaque année et dépassant 60% en 2022. Convaincant pour les marchés : +2,8% à 11 heures.



EDF et sa filiale Sofilo indiquent avoir réalisé le 28 novembre la cession d'un portefeuille de plus de 200 actifs à usage de bureaux et d'activités, développant une surface totale d'environ 430.000 m2, à des véhicules d'investissements gérés par Colony Capital. Le titre avance de +2,5%.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.