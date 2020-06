CAC 40 : porté par le soutien indéfectible de la Fed

16/06/2020 | 08:40

La Bourse de Paris devrait évoluer en hausse mardi au début d'une séance qui sera animée par de nombreux rendez-vous économiques, alors que Wall Street a entamé une spectaculaire remontée hier sous l'effet des dernières annonces de la Réserve fédérale américaine.



Vers 8h15, le contrat à terme sur l'indice CAC 40 - livraison juin - bondit de 131 points à 4945 points, signe annonciateur d'une ouverture en nette progression.



La Bourse de New York a fini dans le vert lundi soir sur un communiqué surprise de la Fed, qui a manifesté son intention de muscler son programme de rachats directs et ciblés de dette des entreprises, synonyme d'un soutien direct aux sociétés cotées à Wall Street.



Une approche volontariste qui devrait être confirmée dans l'après-midi par le président de l'institution, Jerome Powell, lors de son audition semestrielle devant la commission bancaire du Sénat.



'La détermination des banques centrales et des Etats à soutenir les conditions financières est infaillible, et le marché leur obéit bien plus qu'aux fondamentaux', souligne-t-on chez La Financière de l'Échiquier.



Pour la société de gestion de portefeuille parisienne, les places financières sont désormais totalement façonnées par la politique de taux zéro et le soutien indéfectible des banques centrales.



'Le marché est à présent également 'administré' sur le crédit. Ce qui soutient indirectement les actions. N'est-ce pas pour l'investisseur le meilleur des mondes possibles?' s'interroge LFDE.



Les opérateurs attendent, dans la matinée, l'indice ZEW du sentiment des investisseurs en Allemagne, qui pourrait également apporter quelques promesses d'éclaircie concernant la conjoncture.



Les intervenants seront tout aussi attentifs aux chiffres des ventes au détail et de la production industrielles aux Etats-Unis, avec là encore l'espoir que ces statistiques valident la possibilité d'une reprise en 'V' de l'activité.



Pour mémoire, la journée de lundi avait donné lieu à un déferlement d'optimisme de la part de l'économiste en chef de Morgan Stanley, Chetan Ahya, puis de Rick Rieder, le patron de l'investissement obligataire chez Blackrock, pour lesquels les stimulus monétaires en cours offrent une visibilité exceptionnelle qui ne peut que permettre aux marchés de s'envoler.



