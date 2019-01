CAC 40 : poursuite du rebond vers les 4.830 points

09/01/2019 | 11:15

La Bourse de Paris s'affiche de nouveau dans le vert ce matin, après +1,2% hier, dans le sillage de New York et de l'Asie, les marchés d'actions étant manifestement gagnés par un vent d'optimisme sur le commerce mondial.



Ainsi, le CAC 40 avance ce matin de +1,2%, dépassant les 4.800 points pour s'approcher des 4.830 points.



'L'indice parisien a retracé la moitié de la dernière phase de baisse, revenant graphiquement à hauteur de la moyenne mobile à 30 jours. Les différents indicateurs techniques redeviennent positifs, l'objectif à court terme reste le débordement en clôture des 4.805 points, qui constituerait un nouveau socle support avant de se diriger rapidement vers 4.850 points, voire sur une extension plus optimiste à 4.875 points', analysent ce matin les équipes de Kiplink.



Rappelons qu'hier, Wall Street a aligné une troisième séance positive consécutive, grâce aux espoirs d'apaisement des relations commerciales sino-américaines et à quelques rachats à bon compte sur des titres particulièrement éprouvés comme Apple ou Facebook.



'Toutefois, les risques baissiers restent nombreux, y compris à court terme. La publication de données sur le marché immobilier américain cet après-midi (notamment les demandes de prêts immobiliers MBA) devrait confirmer le ralentissement à l'oeuvre qui a débuté dès 2018 et entretenir une vision plus pessimiste à propos de l'économie américaine', tempère Saxo Banque.



'Il est probable que le compte-rendu de la dernière réunion de la Fed (publié dans la soirée, NDLR) ait moins d'importance que d'habitude. On se souvient que la prestation de J. Powell dans la foulée de la réunion de décembre avait été mal accueillie par les investisseurs. Depuis, il a essayé d'adopter un ton plus accommodant afin de stabiliser les bourses. Les commentaires contenus dans le compte-rendu ont donc moins d'intérêt car ils sont postérieurs à la panique de décembre.'



La séance sera par ailleurs animée par la publication des stocks hebdomadaires de pétrole américains dans l'après-midi.



En France, la confiance des ménages dans la situation économique en France chute en décembre 2018, au vu de l'indicateur synthétique de l'Insee qui perd quatre points à 87, son plus bas niveau depuis novembre 2014, bien au-dessous de sa moyenne de longue période (100).



Sur le marché des changes, l'euro s'inscrit en légère hausse et s'échange autour de 1,1460 dollar. Le Brent s'approche du seuil symbolique des 60 dollars, porté par une hausse de +2,2%.



Dans l'actualité des valeurs, le groupe Seb annonce l'acquisition de 100% des activités de Wilbur Curtis, n°2 américain du café filtre professionnel, opération soumise aux approbations réglementaires d'usage et qui devrait être finalisée en février 2019. Les investisseurs apprécient : +7,5% pour le titre.



Air France-KLM (-1,6%) fait part d'un trafic passage total en hausse de 3,9% au titre du mois de décembre 2018, sur la base d'une capacité en progression de 4,4%, ce qui a abouti à un coefficient d'occupation en retrait de 0,4 point à 85,7%.



À l'occasion du CES 2019 de Las Vegas, Valeo (+4,8%) a fait part de la signature d'un accord de partenariat avec Mobileye, en vue du développement et de la promotion d'une nouvelle norme de sécurité pour les véhicules autonomes.





