CAC 40 : prudence avant les chiffres de l'emploi américain

06/09/2019 | 08:41

La Bourse est attendue inchangée ou presque à l'ouverture vendredi, après deux séances de rebond, avant la publication des derniers chiffres de l'emploi cet après-midi aux Etats-Unis.



Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison septembre - recule de 7,5 points à 5584 points, annonçant une ouverture en très léger repli.



Le marché parisien vient d'aligner deux séances consécutives de forte hausse, qui lui ont permis de revenir en vue de ses plus hauts du mois de juillet, vers 5620/5630 points.



La hausse prospère de part et d'autre de l'Atlantique depuis 48 heures alors que semble se dessiner un scénario économique quasi-idéal, marqué par une bonne résistance de l'activité et la perspective de baisses de taux.



Aujourd'hui, le marché pourrait rester relativement creux en attendant la publication du rapport américain sur l'emploi, à 14h30.



'Le marché américain du travail montre des signes de faiblesse depuis quelque temps et il est donc important de surveiller le nombre des créations d'emplois, qui constitue un indicateur important en cas de récession', rappelle Danske Bank.



Les analystes attendent en moyenne 160.000 créations de postes au mois d'août pour un taux de chômage resté stable à 3,7%.



De solides chiffres viendraient évidemment entretenir la remontée du CAC 40, qui aurait alors le champ libre jusqu'au 12 septembre et la prochaine réunion de la BCE, susceptible là encore de réserver de bonnes surprises.



'La BCE semble étudier la mise en place de l'hélicoptère-monnaie, une création monétaire qui ne manquerait pas de faire chuter le cours de la monnaie unique européenne et de soutenir le cours du CAC 40', prophétise Vincent Ganne, analyste chez TradingView France.



'Cette action monétaire attendue est LA source immédiate de la remontée des indices boursiers et cela pourrait durer jusqu'au 12 septembre', assure-t-il.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.