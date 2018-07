CAC 40 : prudence avant une nouvelle série de rendez-vous

30/07/2018 | 08:28

Après plus de 2% de gain la semaine dernière, la Bourse de Paris va avoir du mal à se maintenir au-dessus des 5500 points lundi, une certaine prudence dominant les échanges avant plusieurs rendez-vous importants sur le plan politique et sur le front des entreprises.



Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison fin août - cède 26,5 points à 5483 points, annonçant un début de semaine dans le rouge.



La Fed réunit mardi et mercredi son conseil stratégique, mais son communiqué final ne devrait guère réserver de surprises, les analystes n'anticipant aucune décision majeure en termes de politique monétaire en plein coeur de l'été.



Malgré tout, les déclarations de l'institution seront particulièrement suivies alors que Donald Trump s'est autorisé la semaine passée une sortie publique afin de critiquer la politique de resserrement monétaire qu'elle conduit depuis quelque temps.



'Cela pourrait vouloir dire que la Réserve fédérale va être soumise à une pression croissante dans les mois qui viennent', prédit un observateur.



Vendredi, la statistique toujours très suivie des créations d'emplois renseignera sur l'état de santé de l'économie américaine et apportera peut-être quelques indications sur la prochaine date à laquelle la Fed relèvera une nouvelle fois ses taux.



Le consensus prévoit quelque 190.000 créations de postes en juillet, après les 200.000 du mois de juin.



Si la saison des résultats commence à toucher à sa fin (près de deux-tiers des sociétés appartenant au S&P 500 ont déjà publié leurs comptes), plusieurs grands groupes ont prévu de dévoiler leurs performances trimestrielles cette semaine.



Ce sera notamment le cas d'Apple, Credit Suisse, Caterpillar ou encore Pfizer.



