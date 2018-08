CAC 40 : prudence en attendant l'inflation en zone euro

31/08/2018 | 08:24

La Bourse de Paris devrait ouvrir sans réelle tendance vendredi matin, à quelques heures de la parution des chiffres de l'inflation en zone euro, qui pourraient s'avérer déterminants dans l'évolution de la politique monétaire de la BCE.



Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison septembre - recule de 8,5 points à 5468,5 points, annonçant une ouverture plutôt prudente.



Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne, fera connaître à 11h00 son estimation rapide de l'inflation en zone euro au titre du mois d'août.



Les investisseurs s'attendent à ce que le taux d'inflation ait légèrement accéléré dans la région ce mois-ci, à 2,2% en rythme annuel contre 2,1% en juillet.



L'inflation de base - qui exclut l'énergie, l'alimentation, l'alcool et le tabac - devrait, elle, rester stable à 1,1% sur un rythme annualisé.



'La croissance des salaires en zone euro va vraisemblablement s'intensifier de manière graduelle, ce qui finira par se refléter à un moment ou un autre dans les prix à la consommation', prédisent les économistes de Commerzbank.



'Néanmoins, il faut généralement du temps pour que les tensions salariales se répercutent sur les prix', rappelle la banque allemande, qui en déduit qu'un ajustement de la politique de la Banque centrale européenne est encore 'lointain'.



Hier, le CAC 40 avait subi un nouvel échec sous le seuil des 5500 points, mais avait toutefois réussi à s'accrocher aux 5480 points, cédant 0,4% au final.



Le marché parisien a effacé ses gains des deux séances précédentes séances, mais préserve à ce stade un gain de plus de 0,8% sur la semaine.



Un retour au contact des 5500 points permettrait de finir le mois d'août sur un bilan stable, sans aucune indication directionnelle, alors que le Nasdaq a pris dans le même temps pas loin de 6%.



Malgré tout, Wall Street a subi hier sa première perte en une semaine suite à quatre séances de Bourse marquée par des plus hauts historiques pour l'indice technologique et pour le S&P 500.



Les opérateurs ont semblé s'inquiéter de la chute de la livre turque et du peso argentin, et surtout de la volonté réitérée de Donald Trump d'imposer des droits de douane majorés sur les importations chinoises à partir de la semaine prochaine.



La perspective d'un accord commercial entre Washington et Ottawa d'ici ce week-end pourrait toutefois soutenir les échanges aujourd'hui.



