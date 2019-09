CAC 40 : prudence en attendant la BCE

09/09/2019 | 08:37

La Bourse de Paris devrait ouvrir sur un mode prudent lundi matin dans l'attente des décisions de la Banque centrale européenne (BCE) qui devrait dévoiler cette semaine de nouvelles mesures d'assouplissement monétaire.



Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison septembre - avance de 2,5 points à 5606 points, annonçant une ouverture sans grand changement.



La réunion de la BCE, jeudi, constituera le point d'orgue d'une semaine qui sera marquée en outre par les incertitudes liées au Brexit et les interrogations sur l'issue des négociations commerciales.



La plupart des observateurs s'attendent à ce que la BCE annonce de nouvelles mesures de soutien à l'économie, qui devraient notamment passer par une baisse de son taux de dépôt et la relance de son programme d'assouplissement quantitatif.



Pour les analystes de Danske Bank, l'institution basée à Francfort doit désormais en finir avec les déclarations d'intention et passer à l'action.



'Si la BCE ne tient pas ses promesses, cela signifie que la communauté financière aura été induite en erreur par les déclarations rassurantes de Mario Draghi, y compris son changement de discours de Sintra, ce qui nuirait incontestablement à sa crédibilité et à sa transparence', estime la banque danoise.



Thomas Harr, son économiste en chef, ne croit pas que ces mesures seront suffisantes à relancer la croissance.



'Je crois que cet assouplissement monétaire n'aura qu'un effet limité en vue de contrecarrer les facteurs qui plombent la croissance', indique l'analyste.



Thomas Harr estime en effet que l'inversion de la courbe de taux pénalise la rentabilité des établissements bancaires en freinant leur rôle de 'transformateurs' d'échéances, ce qui bride la création de crédit.



Tandis que la BCE s'oriente vers un assouplissement, la Réserve fédérale américaine entre dans une période de réserve ('quiet period') en perspective de sa réunion stratégique du 18 septembre, qui devrait déboucher sur une nouvelle baisse des taux.



