CAC 40 : quelques secousses après la dégringolade à New York

05/12/2018 | 08:31

La Bourse de Paris devrait ouvrir en net repli mercredi matin au lendemain de la dégringolade des indices de Wall Street sur fond d'inversion de la courbe de taux.



Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison décembre - cède 49 points à 4954,5 points, annonçant un petit trou d'air à l'ouverture.



Les marchés d'actions américains ont signé hier l'une de leurs pires séances de l'année, les grands indices ayant tous accusé des baisses supérieures à 3% au terme des échanges, avec 95% de titres en repli.



Les investisseurs semblent douter de la réalité de l'accord de cessez-le-feu commercial conclu le week-end dernier par le président américain Donald Trump et son homologue chinois Xi Jiping.



La chute de la Bourse de New York s'est accompagnée d'une nette décrue des taux US et d'une brutale inversion de la courbe (entre le deux ans et le cinq ans), traduisant des anticipations récessionnistes.



Ces inquiétudes - qui resurgissent en rafale après un brève envolée haussière - posent certaines question: les marchés ne vont-ils pas renoncer au rally traditionnel précédant la période de Noël?



Car l'inversion de polarité ne va pas épargner la Bourse de Paris, qui pourrait se rapprocher dangereusement des 4950 points, son support de moyen terme.



En Asie, les grandes places boursières ont, elles, réussi à limiter les dégâts. A Tokyo, le Nikkei cédait aux alentours de 0,5% ce mercredi et l'indice Hang Seng de Hong Kong perdait environ 1,7%.



Le redressement s'annonce d'autant plus difficile que les marchés européens seront livrés à eux-mêmes aujourd'hui. Wall Street restera en effet fermée aujourd'hui pour honorer George Bush Senior.



