CAC 40 : rebond en vue dans le sillage de New York

Après sa pause de la veille, la Bourse de Paris devrait repartir de l'avant mardi à l'ouverture, encouragée par le redressement des places boursières américaines dans la soirée d'hier.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 progresse de 52,5 points à 5535 points, annonçant un début de séance en territoire positif.



En plus des nouvelles encourageantes concernant le projet de vaccin d'AstraZeneca - qui revendique 90% d'efficacité en phase III sur certaines typologies de patients - Wall Street a bénéficié hier de la perspective de la nomination de Janet Yellen en tant que future secrétaire au Trésor.



Le Dow Jones en a profité pour reprendre 1,1% et effacer toutes ses pertes de la semaine dernière, tandis que le Nasdaq réussissait à grappiller 0,2% grâce à la seule hausse du titre Tesla, qui engrangeait encore 6% de hausse et inscrivaitt un nouveau record absolu à 526 dollars.



Joe Biden - dont la victoire dans l'Etat clé du Michigan a été confirmée hier - a tenu parole en constituant son équipe avant Thanksgiving, l'ancienne présidente de la Fed, Janet Yellen, semblant tenir la corde - comme les marchés l'espéraient - pour décrocher le poste stratégique de future secrétaire au Trésor.



Yellen - qui fut conseillère de Barack Obama avant de prendre la tête de la Fed en 2014 et jusqu'en janvier 2018 - avait dû quitter ses fonctions lorsque Trump - la jugeant trop marquée 'démocrate' - lui avait préféré Jerome Powell.



Les investisseurs américains ont salué l'arrivée de cette 'colombe monétaire', qui approuve et soutient tous les programmes de relance budgétaire.



'Elle devrait s'atteler à mieux aligner les politiques budgétaire et monétaire', expliquent ce matin les analystes de Deutsche Bank.



Au chapitre économique, les intervenants de marché suivront avec attention, dans le courant de la matinée, la publication de l'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne, attendu en repli au mois de novembre du fait du récent durcissement des protocoles sanitaires.



'L'indice permettra de savoir dans quelle mesure l'activité économique a été impactée par ces mesures sur le court terme', souligne-t-on chez Danske Bank.



Aux Etats-Unis paraîtra, dans l'après-midi, l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board, un indicateur qui intégrera tout à la fois les résultats des élections, la résurgence de l'épidémie et l'annonce prometteuse d'un vaccin.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.