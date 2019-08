CAC 40 : rebond validé pour finir la semaine à 5.300 points

16/08/2019 | 17:57

Après avoir cédé près de 0,3% jeudi, le CAC 40 termine la semaine dans de bien meilleures dispositions, en repassant de justesse le seuil symbolique des 5.300 points.



Ainsi, l'indice phare de la place de marché parisienne valide un rebond de +1,22% à 5.300,79 points, porté par les espoirs d'un apaisement des tensions Pékin-Washington et après les chiffres de la construction résidentielle américaine.



'Un représentant du Ministère chinois des affaires étrangères a adopté un ton plus conciliant, suggérant des espoirs que les Etats-Unis peuvent rencontrer la Chine à mi-chemin en négociant un accord commercial', soulignait jeudi soir Wells Fargo Advisors.



'Les visions les plus pessimistes sur la croissance américaine ne tiennent peut-être pas suffisamment compte du rebond potentiel des secteurs sensibles aux taux d'intérêt, comme le secteur immobilier', juge en outre Aurel BGC.



Sur le front des statistiques, les mises en chantier de logements ont baissé de 4% en données corrigées des variations saisonnières (CVS) le mois dernier aux États-Unis à 1.191.000 en rythme annualisé, après 1.241.000 en juin (chiffre révisé de 1.253.000 en estimation initiale), alors que le consensus anticipait au contraire une hausse à 1.257.000..



Le nombre de permis de construire, censé préfigurer les mises en chantier futures, a lui augmenté, s'établissant à 1.336.000, après 1.232.000. Le consensus escomptait pour sa part 1.270.000 permis de construire.



L'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan a pour sa part été mesuré à 92,1 points en estimation préliminaire au mois d'août. Les économistes l'anticipaient en moyenne à 97,2 points. L'indice 'UMich' est donc en nette baisse par rapport à son niveau affiché au titre du mois de juillet, qui était de 98,4.



Ce matin, on a par ailleurs appris que la zone euro a enregistré en juin un excédent commercial de 20,6 milliards d'euros avec le reste du monde, contre +22,6 milliards un an auparavant, selon les premières estimations d'Eurostat.



Du côté des changes, l'euro s'affiche en fin de journée à 1,1097 dollar, en léger recul (-0,1%). Le Brent avance pour sa part de +0,6%, à 58,74 dollars.



Du côté des valeurs, Technipfmc (+3,4%), Société Générale (+3,3%) et Crédit Agricole (+3,3%) sont les trois du CAC qui ont le plus profité de cette journée dans le vert.





