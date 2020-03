CAC 40 : redressement à l'oeuvre sous l'impulsion de Tokyo

24/03/2020 | 08:40

La Bourse de Paris devrait tenter un rebond mardi à l'ouverture, encouragée par le vif redressement des places boursières d'Asie en dépit du nouveau repli de Wall Street la veille.



Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison avril - s'adjuge 164,5 points à 4060,5 points, annonçant un début de journée en territoire positif.



En Asie, la Bourse de Tokyo a ouvert en forte hausse avant d'accentuer ses gains tout au long de la séance pour finir sur une progression de plus de 7,1%, soit sa meilleure performance quotidienne depuis 2016.



Les investisseurs ont semblé retrouver de l'appétit pour les actifs risqués avec la levée des restrictions de déplacement imposées à la ville chinoise de Wuhan, berceau de l'épidémie de coronavirus, après deux mois de confinement.



A Wall Street, les indices ont évité de terminer au plus bas du jour lundi, mais la séance s'est soldée par l'inscription de ses pire niveaux de clôture de l'année, malgré une nouvelle série de mesures choc de la Fed.



'L'ampleur des interventions des banques centrales et des gouvernements n'a pas encore suffi à mettre fin à la nervosité des marchés financiers', déplore un gérant.



Autre motif de déception, Donald Trump n'a toujours pas réussi à faire faire passer son 'package' de soutien aux citoyens et aux entreprises auprès du Congrès américain.



En Europe, les investisseurs suivent toujours avec attention la courbe du nombre de nouvelles personnes infectées en Italie, un indicateur 'avancé' qui semble montrer les premiers signes d'un ralentissement encourageant.



L'ambiance pourrait néanmoins s'assombrir dans la matinée avec la publication des résultats des enquêtes mensuelles d'IHS Markit auprès des directeurs d'achats du secteur privé européen, les premières à intégrer l'onde de choc résultant de la crise du Covid-19.



'Il y a tout lieu de penser que les résultats seront épouvantables', préviennent ainsi les équipes d'Oddo BHF, ajoutant qu'avril sera 'sans doute pire que mars'.



'Des records à la baisse pourraient être battus', avertit l'intermédiaire financier parisien.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.