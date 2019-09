CAC 40 : redressement en vue dans la foulée de Wall Street

26/09/2019 | 08:42

Après être repassée sous le seuil des 5600 points hier, la Bourse de Paris devrait ouvrir en hausse jeudi matin, dans le sillage de Wall Street où les marchés ont opéré un vif redressement la veille.



Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison octobre - avance de 4,5 points à 5579 points, annonçant un début de séance favorable.



Les indices américains ont mené une ascension funiculaire durant toute la séance d'hier pour terminer logiquement au plus haut du jour. Au coup de cloche final, le Dow Jones prenait 0,6% et le Nasdaq s'adjugeait un peu plus de 1%.



Les opérateurs se sont repris à espérer un accord sino-américain, Donald Trump ayant affirmé que la signature d'un texte pourrait survenir 'plus tôt qu'on le pense'.



'Il est difficile de croire que cette simple déclaration change à elle seule la donne dans la guerre commerciale que se livrent les Etats-Unis et la Chine', tempère un trader.



'Mais il reste intéressant de jouer toute information de presse sur le sujet, sachant que cela a souvent des répercussions sur les marchés', rappelle-t-il.



Les investisseurs seront attentifs ce jeudi à la publication à 14h30 de la troisième estimation du PIB américain de 2ème trimestre, avec l'espoir que cette statistique confirme la bonne résistance de l'activité aux Etats-Unis.



Sur le plan macroéconomique toujours, les intervenants attendent les chiffres des inscriptions aux allocations chômage, qui seront intéressants compte tenu des signes de faiblesse récemment apparus sur le marché du travail Outre-Atlantique.



D'un point de vue technique, les chartistes recommandent de surveiller un éventuel enfoncement du support majeur des 5555 points, qui pourrait entraîner l'indice CAC 40 dans un changement de configuration.



En l'absence, en particulier, de réaction positive dans la zone des 5537 points, on pourrait assister à une poursuite du mouvement de baisse en direction des 5508/5470 points, bornes d'un second gap laissé ouvert le 4 septembre, préviennent les équipes de Cholet Dupont.



