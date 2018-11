CAC 40 : redressement en vue malgré la correction à New York

13/11/2018 | 08:30

La Bourse de Paris devrait échapper à une quatrième séance de repli consécutif mardi en dépit de la correction de Wall Street la veille, la forte hausse du dollar rendant les actions américaines moins attractives.



Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison fin novembre - avance de 14 points à 5072,5 points, annonçant un début de séance favorable.



Hier, le marché parisien avait poursuivi sa glissade - comme l'ensemble des places européennes - en rechutant de près de 1% pour clôturer au plus bas du jour, à 5059 points.



A court terme, sans un dépassement rapide des 5150 points, les éléments techniques devraient ramener le CAC en direction des 5050 points, niveau au combien important à la sauvegarde d'une poursuite haussière, avertissent les chartistes.



Pour amorcer un éventuel redressement, Paris ne va pas pouvoir s'appuyer sur New York: les marchés américains ont dévissé entre 2% et 3% hier soir.



La cause la plus souvent invoquée a été la remontée du dollar, qui s'est envolé vers 1,1240 face à l'euro pour atteindre de nouveaux records annuels.



La monnaie unique pulvérise ainsi son récent plancher des 1,13 pour se retrouver désormais au plus bas depuis le juin 2017, ce qui pourrait constituer un signal de rupture majeure en direction des 1,11, voire des 1,09.



Dans ce contexte de faiblesse de l'euro, les investisseurs seront certainement attentifs à la publication, dans le courant de la matinée - de l'indice ZEW du moral des investisseurs allemands.



Autre sujet de préoccupation, l'évolution de l'inflation en Allemagne, dont une accélération pourrait pousser la BCE à durcir quelque peu sa politique monétaire.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.