CAC 40 : regain d'appétit avant la saison des résultats

13/07/2020 | 08:41

La Bourse de Paris devrait ouvrir en hausse lundi matin, repartant de l'avant en perspective de la saison des résultats après avoir signé un repli de l'ordre de 0,8% la semaine dernière.



Vers 8h15, le contrat à terme sur l'indice CAC 40 - échéance fin juillet - reprend 68 points à 5032 points, annonçant un début de semaine dans le vert.



La saison des résultats démarre cette semaine à Wall Street et les bénéfices des entreprises du S&P 500 sont attendus en baisse d'environ 45% sur le deuxième trimestre, à en croire les estimations de FactSet.



Il devrait s'agir de leur pire performance depuis le creux de la crise financière de 2008, qui avait vu les résultats des sociétés américaines se contracter d'environ 65%.



Le groupe de boissons non alcoolisées PepsiCo présentera ses chiffres trimestriels dès aujourd'hui, mais le premier vrai test interviendra demain, avec les publications des poids lourds bancaires JPMorgan Chase, Wells Fargo et Citigroup, qui dévoileront leurs comptes avant l'ouverture de la Bourse de New York.



En attendant, un regain d'appétit pour le risque semble se manifester, né des espoirs entourant les avancées réalisées par le projet de vaccin contre le coronavirus de Pfizer.



D'après BioNTech, le partenaire allemand du laboratoire américain dans le développement d'un vaccin contre le Covid, un dossier de mise sur le marché pourrait en effet être soumis aux autorités sanitaires avant la fin de l'année.



Les volumes pourraient toutefois s'annoncer limités lundi du fait du pont pour la fête nationale en France.



