CAC 40 : regain de prudence avant le week-end pascal

18/04/2019 | 08:39

La Bourse de Paris devrait ouvrir en baisse jeudi matin, les initiatives s'annonçant limitées avant le long week-end de Pâques.



Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison avril - cède 14,5 points à 5548,5 points, annonçant une ouverture prudente.



Alors que le marché parisien sera fermé demain pour le Vendredi Saint et restera clos pour le Lundi de Pâques, la tendance du jour sera dictée par de nombreuses statistiques et publications trimestrielles.



Les investisseurs vont en effet devoir digérer une nouvelle série de résultats de sociétés américaines, ainsi qu'une impressionnante salve d'indicateurs économiques.



Tomberont cet après-midi aux Etats-Unis les ventes de détail, les inscriptions aux allocations chômage, l'indice de la Fed de Philadelphie, les indicateurs avancés du Conference Board et les stocks des entreprises.



Les comptes trimestriels d'American Express, Honeywell, Philip Morris et Schlumberger viendront également émailler la tendance à la mi-journée.



Hier, Wall Street s'était détournée de la thématique de la saison des résultats pour se concentrer sur des questions liées à la santé et finir en baisse.



Le secteur pharmaceutique a notamment dévissé suite à des commentaires de David Wichmann, le patron de l'assureur UnitedHealth, qui a estimé que la mise en oeuvre d'une couverture'santé universelle pourrait 'déstabiliser tout le système des soins'.



Certains stratèges commencent néanmoins à mettre en garde contre une certaine 'complaisance' de la part des marchés.



Car si la dynamique demeure clairement haussière au-dessus des 5530 points, une rechute sous ce seuil les 5530 points invaliderait ce scénario favorable, ouvrant la voie à quelques dégagements en direction des 5500/5475 points d'après les équipes de Cholet Dupont.



