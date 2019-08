CAC 40 : repasse sous 5.400, journée dans le rouge

22/08/2019 | 18:01

Après avoir grimpé de +1,7% mercredi, l'indice CAC 40 termine la journée en repli de -0,9% pour retomber à 5.388 points, au lendemain des minutes du FOMC et après un indice PMI de la zone euro mitigé paru ce matin.



Rappelons que selon le compte-rendu de leur dernière réunion, les responsables de la Fed restent divisés quant à la nécessité de poursuivre l'assouplissement en cours, Danske Bank rappelant toutefois que 'beaucoup d'eau a coulé sous les ponts depuis cette réunion'.



'Entre-temps, la guerre commerciale est montée d'un cran et plus personne n'attend d'accord (entre Washington et Pékin, NDLR) d'ici à l'élection présidentielle américaine', souligne en effet la banque danoise.



Plusieurs données statistiques étaient au programme de la journée. Ainsi, selon l'estimation flash d'IHS Markit, l'indice PMI composite de l'activité globale remonte de 51,5 en juillet à 51,8 en août, un taux ne préfigurant toutefois qu'une hausse du PIB de l'ordre de 0,1% ou 0,2% au troisième trimestre.



'Ebranlée par l'incapacité de la zone euro à se remettre rapidement du ralentissement économique observé depuis quelques mois, la confiance des entreprises s'est repliée à son plus bas niveau depuis plus de six ans', note Andrew Harker, associate director à IHS Markit.



Concernant la France, l'indice flash composite IHS Markit s'est redressé de 51,9 en juillet à 52,7 pour le mois en cours, signalant une accélération de la croissance de l'activité du secteur privé en août.



Le Département américain du Travail a annoncé avoir dénombré 209.000 nouveaux inscrits aux allocations chômage la semaine dernière, contre 221.000 la semaine précédente (chiffre révisé de 220.000). Les analystes tablaient, pour leur part, sur une baisse plus modeste, de l'ordre de 216.000 inscriptions.



Enfin, l'indicateur avancé du Conference Board s'est inscrit en hausse de +0,5% le mois dernier. Il s'affiche ainsi à 112,2 en juillet, après deux déclins consécutifs en mai (-0,1%) et et juin (idem).



Du côté des changes, l'euro est stable, à 1,1089 dollar. Le Brent, pour sa part, retombe à 59,90 dollars (-0,7%).





