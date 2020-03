CAC 40 : retour dans le rouge après un bon début de séance

17/03/2020 | 11:01

Après un bon début de séance, la dynamique est de moins en moins bonne à la Bourse de Paris : le CAC 40 recule de -3%, après avoir avancé d'autant dans les premières minutes.



Ainsi, l'indice phare de la place de marché parisienne s'affiche à 3.770 points. Hier, il avait pourtant réussi à enrayer sa baisse (terminant à -5,75%) et préservé le seuil des 3.800 points.



'Le seul point de référence technique en terme de seuil baissier est le support long terme des 3.500 point. Dans un marché où l'indice de volatilité (VIX) varie de 30 à 40 % en une séance, il demeure difficile d'identifier dans l'immédiat un point de capitulation ou un retournement de tendance purement technique', analysent ce matin les équipes de Kiplink.



Quoiqu'il en soit, l'évolution du CAC 40 est historique : il s'est en effet effondré de plus de 36% en un mois, un plongeon inédit depuis le krach boursier de 1929.



La séance noire de la veille s'est terminée néanmoins sur une petite lueur d'espoir: beaucoup d'entreprises ont vu leur cours atteindre des niveaux seulement imaginables en cas de faillite. Or, il se profile des soutiens illimités de la part des banques centrales, qui pourraient passer par des nationalisations, et le G7 a assuré hier que des décisions globales seraient prises afin d'empêcher une récession mondiale.



Tous les stratèges insistent sur le fait qu'un confinement de plusieurs semaines devrait permettre d'endiguer la propagation du coronavirus, l'endiguer puis la stopper. C'est en tout cas ce que semblent montrer les chiffres publiés en Italie récemment (27.980 cas ont été recensés hier dans la péninsule, un chiffre en augmentation de 13%, mais qui marque un ralentissement encourageant).



Du côté des statistiques, on prendra notamment connaissance, cet après-midi, des ventes de détail, de la production industrielle et des stocks des entreprises, le tout aux États-Unis.



Dans l'actualité des valeurs, on retiendra notamment qu'Iliad publie au titre de 2019 un résultat net en forte hausse à 1,73 milliard d'euros (contre 330 millions en 2018) et un EBITDAaL Groupe en baisse de 5,8% à 1,65 milliard, suite aux pertes de démarrage en Italie (EBITDAaL en hausse de 5,5% à 1,9 milliard pour la France).



Total, en tant qu'opérateur avec un intérêt de 30%, fait part d'une découverte 'encourageante' sur le prospect Isabella 30/12d-11 de la licence P1820, situé en mer du Nord britannique, à 170 kilomètres à l'est d'Aberdeen.



Suite à la mise en place de nouvelles mesures en France et en Espagne pour contenir la pandémie de COVID-19, Airbus a décidé de suspendre temporairement les activités de production et d'assemblage sur ses sites français et espagnols de la société pour les quatre prochains jours.



