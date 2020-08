CAC 40 : retour vers 4900 pts, les 'minutes' de la Fed pèsent

20/08/2020 | 15:45

Comme attendu, la Bourse de Paris s'affiche dans le rouge ce jeudi, après la publication, hier soir, du compte-rendu de la dernière réunion de la Réserve fédérale, qui a montré que les responsables de la banque centrale s'inquiétaient de la vigueur de la reprise aux États-Unis.



Ainsi, peu après 15 heures 30, le CAC 40 recule de -1,5%, pour retomber à un peu plus de 4.900 points. Les volumes restent cependant très faibles pour cette quatrième séance de la semaine.



De fait, les marchés d'actions américains avaient déjà fini en baisse mercredi soir, les interrogations sur les perspectives économiques des États-Unis incitant les investisseurs à la prudence après un nouveau florilège de records.



Selon le compte-rendu de la réunion des 28 et 29 juillet, les responsables de la politique monétaire américaine craignent que l'épidémie de coronavirus continue de peser, à court et moyen termes, sur la croissance, l'emploi et l'inflation.



'Dans ce contexte, 'plusieurs' dignitaires ont suggéré la nécessité de mettre en place de nouvelles mesures accommodantes en vue de soutenir l'activité, explique Danske Bank. Néanmoins, le FOMC ne semble pas disposé à modifier le cadre de sa politique monétaire au mois de septembre, un certain nombre de participants estimant que ces changements 's'imposeraient à un certain point.'



Les investisseurs sont devenus plus craintifs depuis quelques séances, face à la recrudescence de la circulation du virus, au blocage sur le vote d'un nouveau plan de soutien à Washington et aux tensions géopolitiques récurrentes entre les États-Unis et la Chine.



Du côté des données du jour, le Département américain du Travail annonce ce jeudi avoir dénombré 1.106.000 nouveaux inscrits aux allocations chômage la semaine dernière, à comparer à 971.000 la semaine précédente (nombre révisé de 963.000 en estimation initiale). Le rythme des inscriptions au chômage est ainsi reparti à la hausse, alors même que le consensus tablait sur 925.000 inscriptions.



Dans l'actualité des valeurs, SES annonce avoir choisi SpaceX comme partenaire pour lancer les quatre satellites O3b mPOWER récemment commandés, destinés à son système de communication en orbite terrestre moyenne (MEO) de nouvelle génération.



Eutelsat recule de plus de 2% sur fond de propos de Credit Suisse qui réaffirme son opinion 'neutre' avec un objectif de cours ramené de 11,9 à 10,1 euros, après une mise à jour suivant les résultats annuels 2020 de l'opérateur de satellites.



Eurazeo annonce la participation de son pôle Eurazeo Brands à un groupe d'investisseurs, dirigé par Flexis Capital et comprenant aussi Moore Strategic Ventures, pour faire l'acquisition de Waterloo Sparkling Water.





