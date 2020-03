CAC 40 : rien ne va dans le sens d'un rebond

13/03/2020 | 08:42

Après la séance cauchemardesque de la veille, rien ne va dans le sens d'un rebond ce matin à la Bourse de Paris, les investisseurs ne trouvant visiblement aucune raison pour se remettre à l'achat sur les actions.



Vers 8h15, le contrat futur - livraison mars - sur l'indice CAC 40 grignote à peine 1,5 points à 4038,5 points, annonçant tout de même un début de stabilisation dans la zone des 4000 points.



En dégringolant de plus de 12% hier, le marché parisien a subi la plus lourde correction de son histoire et l'ambiance se situe ce matin entre désarroi total et abattement, car les banques centrales n'ont pas réussi à rassurer.



Bon nombre d'observateurs se disent stupéfaits de la vitesse de propagation des vagues de liquidation successives, qui n'ont jamais laissé la place au moindre commencement d'un rebond technique.



Aucune bonne nouvelle n'apparaît en provenance de la sphère de l'économie réelle et les mesures qui devaient constituer un stimulus se terminent en fiasco, comme on l'a vu hier avec les annonces de la BCE.



La Réserve fédérale américaine a affirmé de son côté qu'elle comptait injecter 1.500 milliards de dollars supplémentaires dans l'économie, mais sa décision est interprétée comme la preuve que la situation est devenue gravissime.



Les investisseurs commencent maintenant à redouter un risque 'systémique' qui verraient les faillites se multiplier dans de pans entiers de l'économie, de l'exploitation pétrolière au transport aérien en passant par les croisières et le secteur de l'hôtellerie.



Le maire de New York a annoncé hier qu'il décrétait l'état d'urgence dans la ville, avec 300 cas recensés dans l'Etat, ce qui signifie que les déplacements vont être fortement restreints et que les salariés sont appelés à rester autant que possible chez eux.



Pour bien mesure le niveau d'aversion au risque, il n'est qu'à mentionner l'explosion du 'VIX' (l'indice de la peur) qui atteint un score de 75,5, du jamais vu depuis la crise de 2008.



Le marché parisien affiche désormais une chute de plus de 33% sur le mois écoulé et plus personne n'ose prédire à quel niveau la débâcle va s'arrêter.



Certains analystes disent toutefois redouter que la dégringolade des marchés puisse atteindre 50%.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.