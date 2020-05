CAC 40 : sans direction, emploi US attendu, les PMI très bas

06/05/2020 | 11:13

Comme attendu, la Bourse de Paris démarre cette troisième séance de la semaine sans grand changement après son net rebond de la veille, en l'absence de nouveaux éléments d'impulsion permettant une poursuite de la hausse et après avoir pris connaissance d'indices PMI historiquement bas.



Ainsi, peu après 11 heures, le CAC 40 recule de -0,1%, pour s'afficher à 4.470 points.



Rappelons que le marché parisien avait pratiquement terminé au plus haut du jour hier (+2,4%), soutenu comme les autres places mondiales par la perspective d'un redémarrage progressif de l'économie. Grâce à ce redressement, l'indice CAC 40 affiche près de 20% de progression par rapport à son creux du 18 mars, mais il reste encore du chemin puisqu'il accuse un repli de l'ordre de 25% depuis le début de l'année.



Ce ne sont pas les indices PMI publiés ce matin qui vont, en tout cas, donner une impulsion aux marchés.



En effet, l'indice IHS Markit du secteur français des services s'est replié par rapport au creux historique enregistré en mars (27,4) pour s'établir à 10,2 en avril, signalant ainsi une accélération de la contraction de l'activité pour atteindre un rythme sans précédent.



Se redressant très légèrement par rapport à son estimation flash (13,5), en nette baisse par rapport à mars, l'indice PMI composite IHS Markit de l'activité globale dans l'Eurozone s'affiche à 13,6 en avril.



Il s'agit d'un nouveau plus bas historique après celui de mars, signant une baisse record de l'activité économique de la zone euro au cours du mois écoulé.



Par ailleurs, l'indice final de l'activité de services dans la zone euro s'affiche à 12, en hausse par rapport à l'estimation flash (11,7) mais en baisse, encore une fois, par rapport à mars (26,4). Il signale ainsi également la plus forte contraction de l'activité de services observée depuis le début de l'enquête.



Par ailleurs, après un recul de -1,2% en février (chiffre révisé par rapport à -1,4% tel qu'estimé auparavant), les commandes à l'industrie allemande ont plongé de 15,6% en mars par rapport au mois précédent, d'après les données de Destatis.



Les marchés pourraient rester sans grande orientation en attendant la publication de nouvelles statistiques concernant le marché du travail américain, qui demeure au coeur de l'attention des intervenants de marchés.



Les investisseurs seront effectivement à l'affût de l'enquête mensuelle du cabinet privé ADP sur l'emploi dans le secteur privé américain, qui sera publiée à la veille des inscriptions au chômage hebdomadaires et à l'avant-veille du rapport mensuel du Département du Travail.



Dans l'actualité des valeurs, Crédit Agricole publie au titre du premier trimestre 2020 un bénéfice sous-jacent par action de 0,17 euro, en baisse de 25% en comparaison annuelle, et un RBE (résultat brut d'exploitation) sous-jacent de 1.583 millions, en croissance de 7,9%.



Solvay affiche un EBITDA stable à 569 millions d'euros au titre du premier trimestre 2020, soit une marge améliorée de 0,8 point de pourcentage à 23%, pour un chiffre d'affaires en repli de 3,8% à 2.474 millions (-4,3% en organique).



ALD dévoile un résultat net (part du groupe) à 128,9 millions d'euros au titre du premier trimestre 2020, en baisse de 3,7% en comparaison annuelle, avec un profit de cession de la participation dans ALD Fortune (Chine) à 10 millions d'euros post taxes.



BioMérieux annonce la validation de la performance et le lancement prochain des tests sérologiques VIDAS anti-SARS-CoV-2 pour la détection des anticorps chez les personnes qui ont été exposées au virus SARS-CoV-2 responsable du Covid-19.





