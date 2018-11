CAC 40 : sans grande orientation avant les élections US

06/11/2018 | 08:27

La Bourse de Paris devrait ouvrir sans grand changement mardi matin, au lendemain d'une séance pour rien ou presque, le marché restant sans orientation avant les élections américaines.



Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison novembre - avance de 19,5 points à 5117,5 points, annonçant un début de séance plutôt favorable.



Après un nouveau retournement de situation hier, le marché parisien avait terminé à l'équilibre lundi, ancré au contact des 5100 points.



En butant sur les 5124 points avant de rechuter vers 5092 points, le CAC a encore montré des signes de vulnérabilité.



Comme hier, les investisseurs devraient se montrer réticents à prendre des positions avant la tenue des élections de mi-mandat américaines.



C'est en effet aujourd'hui que les électeurs américains renouvellent 435 sièges à la Chambre des représentants, ainsi que 35 mandats de sénateurs sur 100, tout en se prononçant sur 39 postes de gouverneur.



'Le climat politique à Washington a été, et demeure, un facteur-clé pour les marchés financiers et représente un risque potentiel vis-à-vis de l'économie', préviennent les équipes de SG.



'Si les Républicains perdent la Chambre des Représentants ou bien le Sénat, les stratèges de SG s'attendent à un regain de volatilité sur les actifs à risque et une remontée de la prime de risque', souligne la banque française.



Les investisseurs attendent en outre les derniers indices PMI de l'activité dans le secteur des services en Europe.



Hier, Wall Street avait connu une séance en dents de scie mais la journée s'était achevée sur une note positive puisque l'indice Dow Jones reprenait plus de 0,7% au bout des échanges.



Parmi les facteurs les plus positifs qui ont fait pencher la balance du bon côté, il y a eu un excellent indice ISM des services, qui a inscrit son deuxième meilleur score de la décennie.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.