CAC 40 : sans grande tendance à l'approche de la BCE

11/09/2019 | 08:33

La Bourse de Paris devrait débuter sans tendance marquée mercredi matin à la veille des décisions de la BCE, qui devrait dévoiler toute une série de mesures de soutien à l'économie.



Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 avance de neuf points à 5602,5 points, annonçant une légère progression à l'ouverture.



Le conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne doit se réunir demain matin, avant de présenter ses conclusions à 13h45.



Le marché s'attend à un 'package' d'ampleur intégrant à la fois une baisse de taux ainsi qu'un nouveau programme d'assouplissement quantitatif (QE).



'Après avoir beaucoup promis, la BCE doit désormais agir', rappellent les équipes d'Aurel BGC.



Les investisseurs seront également à l'affût de toute indication concernant les anticipations fournies par l'institution ('forward guidance') concernant la trajectoire à venir de sa politique monétaire.



En attendant les annonces de la BCE, les investisseurs seront attentifs, aujourd'hui, à la publication aux Etats-Unis des prix à la production industrielle, des stocks des grossistes et des stocks de pétrole.



Hier, le marché parisien avait une nouvelle fois plafonné au contact des 5600 points. A la clôture, le CAC affichait un gain presque anodin de 0,1% à 5593 points.



Bref, la consolidation horizontale semble se poursuivre et aucune tendance ne saurait émerger à moins de s'échapper du corridor allant des 5560 aux 5620 points, estiment les analystes techniques.



A Wall Street, les marchés d'actions américains ont également effacé l'essentiel de leurs pertes mardi.



