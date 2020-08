CAC 40 : sans réelle direction, Paris reste vers 4.975 points

18/08/2020 | 11:18

La Bourse de Paris commence cette deuxième séance de la semaine sans réelle direction, séance qui s'annonce de nouveau très calme en cette période de creux estival.



Ainsi, peu après 11 heures, le CAC 40 reste stable à 4.975 points.



Sans dégradation immédiate, l'indice CAC 40 conserve à court terme une tendance haussière avec comme objectif la zone de 5.025/5.050 points', estiment les équipes de Kiplink.



Les investisseurs craignent que la récente reprise de la circulation du coronavirus en Europe ne finisse par entraver les perspectives de reprise de l'économie.



'Le nombre de contaminations au niveau mondial dépasse désormais les 21,8 millions et de plus en plus de pays tournés vers le tourisme comme l'Espagne, l'Italie et la Grèce sont contraints de restreindre ou de fermer leurs discothèques', rappelle Danske Bank.



'Le nombre des nouvelles contaminations continue également de grimper en Corée du Sud et à Hong Kong', s'inquiète la banque danoise.



Sur le front macroéconomique, les investisseurs prendront connaissance cet après-midi aux Etats-Unis des mises en chantier et des permis de construire. Une statistique importante, car la résistance du marché américain de l'immobilier durant la crise sanitaire a indéniablement rassuré des investisseurs qui gardent en mémoire les effets dévastateurs de la crise des 'subprimes'.



Dans l'actualité des valeurs, mi-août oblige, le calme s'impose. On retiendra néanmoins que compte tenu de l'impact de la crise de la Covid-19, Lagardère annonce qu'une nouvelle feuille de route stratégique a été présentée par sa gérance au conseil de surveillance pour accélérer le développement de Lagardère Travel Retail et de Lagardère Publishing.



Pour mettre en oeuvre cette feuille de route, sera créé un conseil de gérance du groupe, constitué des membres de l'actuel comité exécutif auxquels viendront s'adjoindre les dirigeants respectifs de Lagardère Publishing et Lagardère Travel Retail.



Suez annonce la conclusion d'un accord d'exclusivité avec Veolia pour la vente de sa filiale française OSIS, multi-spécialiste des services d'assainissement employant 2.500 collaborateurs dans plus de 130 centres de service locaux en France.



L'opération, qui lie les parties sous réserve de l'approbation des autorités réglementaires et des conditions suspensives usuelles, dont la consultation des instances représentatives du personnel, devrait être conclue au cours du premier semestre 2021.





