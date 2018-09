CAC 40 : sans réelle direction avant le verdict de la Fed

26/09/2018 | 08:33

La Bourse de Paris devrait ouvrir sur des gains modérés mercredi matin avec des investisseurs nerveux à l'approche de la décision monétaire de la Réserve fédérale, attendue dans la soirée.



Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison octobre - progresse de 7,5 points à 5482,5 points, annonçant une modeste progression à l'ouverture.



Le marché parisien ne semble plus aller nulle part depuis quelques séances, les échanges faisant l'objet d'une volatilité réduite et l'indice d'un blocage apparent sous les 5500 points.



Malgré l'absence de signal directionnel, le CAC 40 aligne tout de même 10 séances de hausse en 13 journées boursières.



A New York aussi, les marchés d'actions ont signé hier une nouvelle séance de consolidation à l'horizontale, sans réelle direction.



Le S&P 500 s'est effrité de 0,1%, un recul compensé par un Nasdaq qui grappillait 0,2%. Le Dow Jones, qui avait pris beaucoup d'avance la semaine passée, cédait pour sa part près de 0,3%.



Les économistes sont unanimes sur l'issue de la réunion de la Fed, qui a débuté hier et doit s'achever ce jeudi. Le consensus chiffre ainsi à 99,9% la probabilité d'un nouveau tour de vis de 25 points de base.



'Nous nous attendons à ce que la Réserve fédérale rehausse ses taux dans un intervalle allant de 2% à 2.25%, mais qu'elle s'abstienne d'envoyer de nouveaux signaux sur sa politique monétaire', pronostique Danske Bank.



D'un point de vue graphique, le mouvement d'essoufflement du marché parisien reste sans conséquence tant que le CAC se maintient au-dessus des 5450 points, estiment les analystes de Kiplink Finance.



'La configuration graphique reste positive à court terme, mais l'indice se doit de dépasser rapidement la barrière de résistance des 5495 points pour conserver la base de construction d'une seconde séquence haussière,' insiste le gestionnaire parisien.



