CAC 40 : se rapproche doucement des 5.000 points

28/11/2018 | 11:27

La Bourse de Paris évolue légèrement dans le vert ce mercredi matin, parvenant à se rapprocher des 5000 points, au lendemain d'un net redressement de New York dopé par les dernières déclarations de Donald Trump concernant la Chine.



Ainsi, peu après 11h15, le CAC 40 avance de +0,3%, à 4.997 points. On y est presque !



Le marché parisien avait fini sur un repli de 0,2% à 4.983 points mardi, après avoir culminé vers 5.014 points, une lourdeur due à la chute des valeurs automobiles, et notamment des équipementiers, sur fond d'inquiétudes sur le commerce mondial.



'L'indice CAC 40 reste enfermé dans un canal intermédiaire de stabilisation entre 4.975 et 5.005 points. Sans force de tendance, l'indice parisien consolide latéralement, rencontrant toutes les difficultés à redynamiser ces différents indicateurs techniques. Cette évolution stationnaire maintient l'indice CAC 40 sur une zone sensible ne préservant qu'une faible marge de sécurité entre le premier support des 4.975 points et le seuil de rupture moyen terme des 4.950. À la hausse et au-delà des 5.005 points, les prochaines cibles majeures sont situées à 5.050 points puis 5.095 points', analysent ce matin les équipes de Kiplink.



Après le calme plat des derniers jours, l'agenda économique s'annonce un peu plus chargé ce mercredi, avec la publication de la deuxième estimation du PIB américain de 3ème trimestre, des ventes de logements neufs et des stocks de pétrole. Autant de données qui seront communiquées dans l'après-midi sous nos latitudes.



Du côté des changes, l'euro est stable sur le niveau des 1,1287 dollar. Le Brent recule, pour sa part, à 60,39 dollars (-0,9%).



Sur le plan microéconomique, Faurecia lâche -5,1%, pénalisé par des propos de Bernstein qui initie un suivi avec une opinion 'sous-performance' et un objectif de cours de 30 euros, mettant en avant en particulier l'exposition de l'équipementier automobile à son activité de sièges.



Nexans annonce ce matin avoir remporté un contrat de 111 millions d'euros, portant sur l'interconnexion de la ville grecque de Lavrion et de l'île de Syros et attribué par l'opérateur indépendant de transport d'électricité ADMIE. Le titre est bien orienté après cette nouvelle : 1,5%.



Air France-KLM (-2,1%) annonce ce matin la création de BigBlank, 'start-up studio dont la mission est d'explorer l'ensemble des nouvelles tendances du secteur du voyage et de faire naître des entreprises porteuses de projets innovants et à fort potentiel de croissance'.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.