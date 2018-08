CAC 40 : séance (enfin) haussière en cours à Paris

16/08/2018 | 15:21

Comme espéré, la Bourse de Paris s'affiche en hausse ce jeudi, le CAC 40 avançant de 0,4%, à 5.325 points, peu après 15 heures.



L'indice phare de la place de marché parisienne semble donc pouvoir croire au rebond et à une clôture dans le vert, après quatre séances difficiles qui l'ont vu s'éloigner successivement des seuils symboliques des 5.500 et 5.400 points. Prudence malgré tout : hier, alors que la séance devait être calme, le marché parisien, rattrapé à la mi-journée par la crise turque, avait décroché de plus de 1,8% pour clôturer à 5305,2 points.



Pour les analystes techniques, l'enfoncement successif des 5.375, 5.345, et 5.325 points reste toutefois annonciateur de nouveaux dégagements. 'On peut même commencer à envisager un retour dans la zone des 5200 points, dont la cassure entraînerait à son tour une plus ample correction', avertit un trader.



L'actualité du jour était principalement rythmée par la publication de plusieurs indicateurs américains.



Ainsi, l'indice de la Fed de Philadelphie ('Philly Fed') s'établit à 11,9 sur le mois en cours, contre 25,7 au précédent, marquant ainsi un ralentissement de la croissance de l'activité manufacturière dans la région de Philadelphie. Le consensus visait un indice en baisse plus raisonnable, à 21,9.



Les mises en chantier de logements ont augmenté de 0,9% en données corrigées des variations saisonnières (CVS) le mois dernier aux États-Unis, à 1.168.000 en nombre annualisé, mais le consensus tablait sur 1.270.000.



Le nombre de permis de construire, censé préfigurer les mises en chantier futures, a lui aussi baissé, s'est quant à lui accru de 1,5% à 1.311.000, en ligne avec les 1.310.000 que les économistes anticipaient en moyenne.



Enfin, le Département américain du Travail a rapporté ce jeudi en début d'après-midi avoir dénombré 212.000 nouveaux inscrits aux allocations chômage au titre de la semaine close le 11 août, un chiffre en baisse (de 2.000) par rapport à la semaine précédente (chiffre révisé à 214.000, 213.000 inscriptions avaient été annoncées). Les inscriptions hebdomadaires au chômage étaient attendues en hausse par les économistes, puisque le consensus tablait sur 215.000 inscriptions.



Du côté des changes, l'euro grappille encore un peu de terrain, en s'affichant à 1,1369 dollar (+0,2%). Idem pour le Brent, à 71,27 dollars (+0,7%).



Du côté des valeurs, période estivale oblige, les actualités des entreprises sont moins sensibles de faire bouger sensiblement les cours.



On retiendra néanmoins que l'analyste Berenberg a annoncé ce matin revoir à la hausse sa recommandation sur le titre JCDecaux, passant de 'conserver' à 'achat', retenant la 'bonne impression' que lui a faite l'entreprise, ainsi que ses perspectives.



'La presse spécialisée a annoncé que Google souhaitait pénétrer le marché de la publicité extérieure en Allemagne, aux États-Unis et au Royaume-Uni. Le marché a interprété cela comme une concurrence pour JCDecaux : nous y voyons une opportunité, plutôt qu'une menace', explique Berenberg, qui maintient par ailleurs un objectif de cours de 32 euros.



Le titre est logiquement en forte hausse : plus de 7,4%.



Lagardère Travel Retail a annoncé la signature d'un accord portant sur l'acquisition de Hojeij Branded Foods (HBF), entité qui rejoindra sa division nord-américaine Paradies Lagardère. Le montant de l'acquisition, payable en numéraire, a été fixé à 330 millions de dollars. Le titre du groupe avance ce matin de +1,4%.



Air France-KLM gagne encore +0,6%, après sa belle hausse de la veille. Rappelons que, selon des informations publiées hier par le journal Libération, c'est cet après-midi que le conseil d'administration doit valider le choix de Benjamin Smith, actuel numéro 2 d'Air Canada, pressenti depuis quelques jours pour prendre la tête du groupe.



TechnipFMC avance de 1,5%, avec le soutien de Jefferies qui relève sa recommandation de 'conserver' à 'achat' sur le titre du groupe franco-américain de services parapétroliers, avec un objectif de cours rehaussé de 26 à 33 euros.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.