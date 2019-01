CAC 40 : semaine décisive en vue

14/01/2019 | 08:33

La Bourse de Paris s'apprête à vivre une semaine décisive, marquée à la fois par le début de la saison des résultats aux Etats-Unis et un vote critique sur le Brexit au Royaume-Uni.



Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison fin janvier - cède 34 points à 4745,5 points, annonçant une ouverture plutôt prudente.



La publication des comptes trimestriels de plusieurs poids lourds de la cote américaine cette semaine - dont Netflix et Goldman Sachs - devrait donner le ton des séances à venir, voire des prochaines semaines.



Ces annonces vont permettre aux investisseurs de confronter leurs prévisions pessimistes sur la santé de l'économie aux performances réelles des entreprises.



'Les craintes d'une récession sont quand même un peu retombées grâce au ton plus rassurants de la Fed et aux solides chiffres des créations d'emplois', rappelle ce matin Danske Bank.



'Le moral des investisseurs s'est également amélioré avec des marchés d'actions, des obligations et des cours pétroliers progressant à l'unisson', ajoute la banque danoise.



Malgré cette petite éclaircie, l'optimisme ne semble toujours pas s'être imposé chez les intervenants.



Il faut dire le projet d'accord sur le Brexit conclu entre le Royaume-Uni et l'Union européenne a de fortes chances d'être rejeté demain par le Parlement britannique.



'Le problème, c'est qu'il n'existe pas d'alternatives crédibles susceptibles d'être portées par le Parlement', s'inquiète d'ores et déjà Danske Bank.



'Graphiquement, la consolidation prend de l'ampleur et l'indice CAC 40 pourrait tester ce matin la zone des 4720 points', pronostiquent les équipes de Cholet Dupont.



'Ce niveau devra impérativement engendrer une réaction positive sous peine d'assister à une poursuite du mouvement en direction des 4690 points voire 4650 points par extension', prévient la banque privée.



