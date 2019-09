CAC 40 : septembre devrait débuter sans grand changement

02/09/2019 | 08:53

La Bourse de Paris devrait ouvrir autour de l'équilibre lundi pour la première séance du mois de septembre, dans l'attente notamment de nouvelles données sur l'activité manufacturière en Europe.



Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison septembre - grignote 0,5 points à 5478,5 points, annonçant un début de séance sans grand changement.



Les investisseurs attendent dans la matinée les indices PMI IHS Markit sur l'industrie manufacturière des principales économies européennes pour le mois d'août, qui devraient confirmer les difficultés actuelles du secteur.



'Cette nouvelle semaine s'annonce particulièrement intéressante', indique un opérateur.



'On doit prendre connaissance des derniers chiffres de l'emploi aux Etats-Unis et le Parlement britannique va sans doute décider de contre-attaquer face au gouvernement de Boris Johnson', ajoute-t-il.



Le Premier ministre britannique Boris Johnson a en effet décidé de limiter l'activité parlementaire jusqu'au mois d'octobre, date de la sortie officielle du Royaume-Uni de l'Union européenne.



'On suivra aussi avec attention les derniers développements de la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine', poursuit l'intervenant.



Le weeke-end écoulé a été marqué par l'instauration des dernières surtaxations respectives de Washington et Pékin sur les importations chinoises et américaines.



Vendredi, le marché parisien était parvenu à se hisser jusque vers 5505 points en séance et à refermer le 'gap' des 5500 du 1er août.



Le rebond des marchés la semaine dernière a été porté par l'espoir d'une désescalade des tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine puis par des déclarations de Christine Lagarde estimant que la BCE disposait encore de bonnes marges pour baisser ses taux.



Wall Street a pour sa part terminé sans véritable tendance vendredi, la prudence l'ayant emporté à la veille du weekend 'du Labour Day'. Cela signifie que la Bourse de New York restera fermée aujourd'hui.



