CAC 40 : soulagement après le cessez-le-feu sino-américain

01/07/2019 | 08:35

La Bourse de Paris devrait débuter sur une note favorable lundi matin, dans un marché soulagé par le cessez-le-feu commercial conclu ce week-end entre les Etats-Unis et la Chine.



Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison juillet - bondit de 49,5 points à 5582,5 points, annonçant une ouverture en forte hausse.



En marge du sommet du G20 samedi à Osaka, le président américain Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping ont convenu de relancer les négociations commerciales entre les deux pays.



'Les marchés ont obtenu ce qu'ils espéraient: aucun accord commercial n'a été scellé, évidemment, mais les deux parties ont manifesté l'intention de reprendre leurs pourparlers et de ne plus relever leurs droits de douane dans l'immédiat', réagit Kyle Rodda, analyste chez IG.



Certains commentateurs redoutent cependant que cette trêve ne soit que temporaire et qu'elle soit rendue difficile par le ralentissement économique en cours.



Ces inquiétudes sur la santé de l'économie pourraient venir à menacer la poursuite du rally haussier, alors que les marchés d'actions américains sont revenus vendredi à proximité de leurs sommets historiques.



Le Dow Jones - qui vient de signer sa meilleure performance pour un mois de juin depuis 1938 - affiche désormais près de 15% de progression depuis le début de l'année.



Les nombreuses statistiques au programme cette semaine vont sans doute mettre à l'épreuve ces solides scores affichés du côté de Wall Street.



Aujourd'hui, les investisseurs prendront connaissance des derniers indices d'activité PMI d'IHS/Markit pour le secteur manufacturier en Europe et aux Etats-Unis.



Mais le point d'orgue de la semaine sera la publication, vendredi, de la statistique de l'emploi américain, qui permettra d'affiner les pronostics avant la prochaine réunion de la Fed.



A noter toutefois que les marchés américains seront fermés jeudi pour 'Independence Day'.



