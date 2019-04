CAC 40 : stable avant les premiers résultats US

12/04/2019 | 10:35

Tout comme les autres places de marché européennes, du moins les principales, la Bourse de Paris ne bouge guère en ce début de journée, à quelques encablures du démarrage de la saison des résultats outre-Atlantique.



Ainsi, le CAC 40 s'affiche en très légère hausse (+0,1%), pour atteindre 5.487 points. Sur la semaine, pour le moment, l'indice vedette reste dans le vert +0,3% en cinq séances.



'Ce retour sur les sommets annuels valide le début d'une nouvelle phase haussière pouvant mener l'indice CAC 40 sur la zone de résistance de long terme entre 5.555 et 5.575 points (sommet d'octobre 2018). Même si les volumes restent encore faibles, les signaux de conviction haussière se renforcent. Durant la récente et courte consolidation, la configuration est restée orientée à la hausse. Techniquement à court terme, le point charnière de résistance à 5.515 sera à surveiller. Un débordement rapide de ce niveau devrait être un accélérateur de mouvement haussier', retiennent ce matin les équipes de Kiplink.



Seront publiés ce jour la production industrielle dans la zone euro, puis les prix à l'importation et l'indice de confiance du consommateur du Michigan aux Etats-Unis.



Mais les investisseurs guetteront surtout les premiers résultats américains.



'JP Morgan et Wells Fargo démarreront la saison des résultats pour les banques et les participants au marché se concentreront sur l'épargne des clients et les tendances de prêts comme indicateurs de la performance d'ensemble de l'économie', prévient ADS Securities.



En attendant, l'euro avance de +0,4%, à 1,1295 dollar. Même évolution pour le Brent, porté, pour sa part, à 71,26 dollars.



Du côté des valeurs, on notera que LVMH gagne +0,5%, suite à l'approbation de l'acquisition de Belmond Ltd par l'ensemble des autorités de concurrence compétentes, une opération qui sera donc définitivement réalisée le 17 avril prochain.



Danone a annoncé hier soir la signature d'un accord définitif pour vendre son activité de salades bio aux Etats-Unis Earthbound Farm à Taylor Farms, une entreprise familiale californienne spécialisée dans les salades et les aliments frais. Le titre avance de +0,7%





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.