CAC 40 : stable dans l'attente de nombreuses données

15/09/2020 | 10:55

Comme attendu, la Bourse de Paris démarre cette séance sur une relative stabilité, alors que de nombreuses statistiques doivent paraitre en cours de journée.



Ainsi, peu avant 11 heures, le CAC 40 avance de +0,1%. Il s'affiche à 5.060 points.



'Les volumes sont anémiques pour la période et la volatilité est en berne. Les repères techniques restent identiques avec une première cible d'extension haussière à 5100 et 5155 points', indiquent ce matin les équipes de Kiplink.



Du côté des données du jour, en août 2020 en France, l'indice des prix à la consommation (IPC) se replie de 0,1% sur un mois, après +0,4% en juillet, selon l'Insee. Corrigés des variations saisonnières, les prix se replient de 0,5% en août, après +0,7% le mois précédent.



Sont par ailleurs attendus l'indice ZEW du sentiment économique en Allemagne ce matin, avant l'indice Empire State, les prix à l'importation et la production industrielle aux Etats-Unis pour le mois dernier, cet après-midi.



Les données américaines devraient d'autant plus retenir l'attention que le comité de politique monétaire de la Fed (FOMC) doit tenir, cette semaine, sa dernière réunion avant l'élection présidentielle du 3 novembre.



'Dans ce contexte, M. Powell devrait tenir un discours très 'prudent' après ses annonces de Jackson Hole', estimait d'ailleurs Aurel BGC en début de semaine, jugeant que 'si la banque centrale doit adopter de nouvelles mesures, elle devrait attendre l'issue des élections'.



Dans l'actualité des valeurs, RATP Dev et Getlink officialisent ce matin la création de leur société à capitaux partagés, pensée pour répondre aux appels d'offres de transport ferroviaire régional de voyageurs dans le cadre de l'ouverture à la concurrence du marché ferroviaire en France et baptisée Regioneo.



Fiat Chrysler Automobiles (FCA) et Peugeot font part d'une modification de certains termes de leur accord engageant de fusion à 50/50 pour créer Stellantis, en prenant en compte l'impact sur les liquidités de la crise sanitaire sur l'industrie automobile.



Ainsi, le dividende exceptionnel à distribuer par FCA à ses actionnaires avant la signature finale est réduit de 5,5 à 2,9 milliards d'euros, mais les actions Faurecia détenues par Peugeot seront distribuées à tous les actionnaires de Stellantis après la réalisation de l'opération.



Pizzorno Environnement indique avoir mis en service le nouveau casier de stockage de déchets non dangereux de son site de Pierrefeu-du-Var, 'marquant ainsi une étape majeure dans le développement de l'Ecopôle exploité par sa filiale Azur Valorisation'.





Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.