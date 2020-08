CAC 40 : stable pour démarrer une semaine assez calme

17/08/2020 | 10:33

La Bourse de Paris reste stable ce matin, lors de la première séance d'une semaine qui devrait être calme, après les gains solides engrangés depuis le début du mois d'août.



Ainsi, en milieu de matinée, le CAC 40 progresse très légèrement (+0,1%), pour s'afficher à 4.965 points.



'Dans cette configuration fragilisée, l'évolution des prochaines 48 heures sera importante, l'objectif principal étant d'éviter une accélération baissière sur le support pivot des 4.910 points', estiment les équipes de Kiplink.



De fait, les rares investisseurs présents en cette période de vacances estivales semblent préférer rester prudents face aux craintes concernant la reprise de la circulation du coronavirus.



'Dans bon nombre de pays européens tels que l'Allemagne, la France, la Belgique, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et le Danemark, le nombre de nouvelles contaminations repart en légère hausse, même si nous pensons qu'il est encore trop tôt pour évoquer le scénario de deuxièmes vagues', écrivent ce matin les équipes de Danske Bank.



'Le sentiment général d'appétit pour le risque sur les marchés qui a prévalu ces dernières semaines s'est poursuivi (la semaine passée) et nous ne voyons pas les choses changer à très court terme', assure toutefois la banque danoise.



La séance devrait rester relativement calme en l'absence d'indicateurs économiques de premier plan et de résultats de sociétés susceptibles d'impulser une tendance au marché. Ce lundi, les investisseurs pourront toutefois surveiller la parution de l'indice Empire State de la Fed de New York.



Les dernières 'minutes' de la Fed, attendues mercredi soir, et les indices 'flash' des services et du secteur manufacturier, seront aussi attendus.



Dans l'actualité des valeurs, Total annonce avoir pris, avec ses partenaires, la décision d'investissement permettant de lancer la troisième phase du projet Mero (bloc de Libra), à 180 kilomètres des côtes de Rio de Janeiro, dans la zone du pré-sel brésilien du bassin de Santos. Le FPSO Mero 3 aura une capacité de traitement liquide de 180.000 barils par jour et son démarrage est prévu d'ici à 2024.



Sanofi fait part d'un accord définitif pour l'acquisition, par voie d'OPA, de la totalité des actions en circulation de Principia Biopharma au prix de 100 dollars l'action, soit une transaction en numéraire valorisée à environ 3,68 milliards de dollars.



Eurotunnel indique que la journée du 14 août, veille du début de la mise en place de la quarantaine par le Royaume Uni, l'a vu augmenter de 30% les capacités de son Shuttle en ajoutant 22 départs supplémentaires.





