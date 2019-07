CAC 40 : sur la défensive en attendant la BCE

22/07/2019 | 08:33

La Bourse de Paris devrait débuter sur une note hésitante lundi, dans un marché sur la défensive avant la réunion de la Banque centrale européenne (BCE) jeudi et alors que la saison des résultats se poursuit.



Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison août - cédait moins de 0,1% à 5547 points, annonçant une ouverture en très léger repli.



La BCE tiendra sa réunion de politique monétaire jeudi et si aucune décision majeure n'est attendue, son président Mario Draghi devrait préparer le terrain à de nouvelles mesures d'assouplissement pour la rentrée.



Mercredi, les indices d'activité PMI d'IHS Markit devraient permettre d'en savoir plus sur la vigueur de la croissance en Europe en ce début de troisième trimestre.



Parallèlement, la saison des résultats trimestriels va se poursuivre aux Etats-Unis, où près d'un-tiers des sociétés appartenant à l'indice S&P 500 ont prévu de dévoiler leurs comptes cette semaine.



Des groupes de la trempe d'Alphabet, Boeing, Coca-Cola, Facebook, Ford et Intel doivent notamment publier leurs comptes dans les jours qui viennent.



Aucune publication d'importance ou indicateur économique majeur ne figure en revanche à l'agenda aujourd'hui.



D'un point de vue technique, les investisseurs seront attentifs à tout signe d'impulsion donné au marché parisien après 15 séances de stagnation entre 5560 points et 5620 points.



Les analystes estiment que toute échappée au-delà des 5625 points - ou tout enfoncement des 5550 points - permettrait de donner naissance à un mouvement tendanciel plus affirmé.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.