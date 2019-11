CAC 40 : sur la lancée des récents records

04/11/2019 | 08:33

La Bourse de Paris devrait poursuivre sa progression lundi matin, dans un marché qui reste optimiste après les bonnes statistiques et les records de la semaine passée.



Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison novembre - reprend 22,5 points à 5782,5 points, annonçant une ouverture favorable.



Le marché parisien avait fini en hausse de 0,6% à 5762 points vendredi dernier et terminé la séance juste en-deçà de son record des 5766 du 30 octobre, tout en inscrivant un nouveau zénith intraday de 5778,3 points.



Wall Street a également signé une cascade de plus hauts historiques vendredi, les investisseurs s'accrochant à l'espoir suscité par le secrétaire américain au commerce, Wilbur Ross, pour qui la Chine pourrait accepter les conditions américaines sur la protection des brevets et de la propriété intellectuelle.



Ce lundi, certains investisseurs pourraient toutefois préférer rester sur la touche du fait de l'absence d'indicateurs économiques importants au calendrier.



La publication - dans la matinée - des indices d'activité PMI manufacturiers finaux au sein de la zone euro devrait confirmer la stagnation du secteur, voire la menace d'une entrée en récession de l'Allemagne.



Pour sa première intervention publique en tant que présidente nouvellement intronisée de la BCE, Christine Lagarde pourrait en profiter pour insister sur l'importance de mesures de relance budgétaire en cette période de ralentissement économique.



Bien que la saison des résultats touche à sa fin, plusieurs poids lourds de la cote ont également prévu de dévoiler leurs comptes dans les jours qui viennent, dont la Société Générale ou le géant américain des médias Disney.



'La saison des résultats de troisième trimestre a pour l'instant été moins pire que prévu, après les piètres performances du deuxième trimestre', rappelle-t-on chez Commerzbank.



'Compte tenu de ces bonnes surprises, la tendance à la révision à la baisse des prévisions de résultats des sociétés devrait s'interrompre', estime la banque allemande.



'Il est toutefois encore trop tôt pour appeler à un redressement', selon l'établissement germanique.



