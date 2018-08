CAC 40 : termine au-dessus des 5.500 points

08/08/2018 | 18:28

Ce mardi, le CAC 40 a passé la journée en territoire légèrement négatif, luttant pour s'accrocher aux 5.500 points ; c'est réussi, puisque l'indice phare de la place de marché parisienne s'est réinstallé au-dessus de cette barre quelques minutes avant la clôture.



Les acheteurs avaient manifestement brûlé toutes leurs cartouches hier en propulsant le CAC40 jusque vers 5.539 -sans motifs solides- avant que l'indice ne termine à 5.521.



Le CAC 40 termine ainsi la journée de mercredi à 5.501,9 points, avec une baisse de -0,4%, dans des volumes bien plus creux que la veille (faute d'algorithme 'funiculaire', tractant le CAC 50Pts plus haut).



Ce n'est en tout cas pas du côté des statistiques du jour qu'il fallait aller chercher ces fameux market movers, qu'ils soient positifs ou négatifs : seul le niveau des stocks de pétrole aux États-Unis était attendu aujourd'hui.



La Banque de France a tout de même annoncé qu'elle espérait un doublement du rythme de la croissance dans l'Hexagone au 3ème trimestre à +0,4%... ce qui risque d'être bien en-deçà du rythme nécessaire pour atteindre +1,8%/an.



La calme sur le CAC 40 se retrouve par ailleurs du côté des changes. L'euro s'échange ainsi en fin de journée contre 1,1600 dollar, exactement comme hier soir. Le Brent perd pour sa part du terrain : -3,2%, 72,12 dollars.



Du côté des valeurs, alors que la saison des résultats s'approche de la fin, Figeac Aéro (+1,1% à Paris) a publié au titre de son exercice 2017-18 un bénéfice net part du groupe de 30,3 millions d'euros, contre 32,5 millions l'année précédente, et une marge opérationnelle courante de 12% à taux de change contant, contre 13,2% en 2016-17.



L'équipementier aéronautique a maintenu sa croissance, qui s'affiche à 19,6% à taux de change constant, pour un chiffre d'affaires total de 372 millions d'euros et à 26,7% hors transfert de l'approvisionnement matière et à taux de change constant.



Air France-KLM (+2,7%) a fait part d'un trafic passage réseaux en hausse de 1,5% au titre du mois de juillet, sur la base d'une capacité en progression de 1,4%, ce qui a abouti à un coefficient d'occupation en hausse de 0,1 point à 90,1%.



Le journal Le Monde a indiqué que, selon ses informations, le comité de nomination du conseil d'administration de la compagnie aérienne franco-néerlandaise souhaiterait faire de Benjamin Smith, actuel directeur de l'exploitation d'Air Canada, son directeur général. La gouvernance du groupe serait également assurée par un président non exécutif, un poste actuellement occupé à titre intérimaire par Anne-Marie Couderc.



Casino, longtemps à -9%, limite les pertes en fin de journée : le titre du distributeur a reculé de -6% aujourd'hui. Il a subi notamment les conséquences d'un abaissement de recommandation de la part de Bernstein, à 'sous-performance', avec un objectif de cours abaissé de 35 à 26 euros.



Le groupe a publié une réaction à cette note, en fin de journée.



'Casino réfute la présentation [qui a été faite de] l'impact de ces opérations. (...) Casino n'a aucune obligation de racheter les magasins transférés aux franchisés. Dans un scénario très improbable où tous les magasins transférés devraient être fermés simultanément, le coût unique pour le groupe serait limité à environ 50 millions d'euros', explique ainsi Casino.



Le groupe rappelle par ailleurs 'croire fermement en son modèle d'entreprise franchisé', qui est 'au coeur de la stratégie du groupe'.







Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.